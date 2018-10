Rea Garvey live bei THE DOME (FOTO)

München/Oberhausen (ots) -- DAS Musik- & Influencer-Event des Jahres- THE DOME am 30. November in Oberhausen- Mit Rea Garvey steht der siebte Künstler für das Line-up fest- Weitere bestätigte Acts: Die Lochis, Mike Singer, Namika, AlvaroSoler, Alle Farben, RevolverheldTHE DOME ist wieder da und startet als Musik- & Influencer-Eventdes Jahres am 30. November in Oberhausen in eine neue Ära. ReaGarvey, Die Lochis, Mike Singer, Namika, Revolverheld, Alle Farbenund Alvaro Soler sind die ersten bestätigen Künstler im Line-up fürdas Entertainment-Event von RTL II.Wenn am 30. November in der Oberhausener König-Pilsener-Arena dasComeback der legendären TV-Show THE DOME stattfindet, werden einigeder momentan erfolgreichsten Pop- und Rockkünstler live zu sehensein. Die neueste Bestätigung im Line-up ist Rea Garvey, der mit demECHO, dem Bambi, zweimal Platin sowie unzähligen ausverkauftenKonzerten einer der gefeiertesten Künstler Deutschlands ist. Geradehat er seine erfolgreiche Stadiontournee beendet und mit Songs wie"Is it Love?" und "Can't Say No" das Publikum begeistert. Mit seinerBand Reamonn war Rae Garvey früher Stammgast der Show und so wird erim November bereits zum zehnten Mal auf der THE DOME-Bühne stehen.Ihren ersten Auftritt bei THE DOME haben Heiko und Roman Lochmann,besser bekannt als Die Lochis, sowie Chartstürmer Mike Singer. Fansdürfen sich außerdem auf Popsängerin Namika, den spanischen MusikerAlvaro Soler, DJ Alle Farben und die Band Revolverheld freuen.Weitere nationale und internationale Künstler und Influencer fürdas Line-up werden in den kommenden Wochen nach und nach bekanntgegeben. Tickets für das Event gibt es ab 43EUR unter www.THEDOME.de.Fans können das Event live in der Arena, im Web per Livestream und inden sozialen Netzwerken erleben. Am Folgetag wird die Show im TVausgestrahlt (1.12.2018, 18:15- 20:15 Uhr).THE DOME ging 1997 erstmals bei RTL II auf Sendung und bot seitder Entstehung Präsentationsfläche für talentierte Newcomer sowieetablierte Musikgrößen.Über "THE DOME"Am 25. Januar 1997 wurde Popgeschichte geschrieben: In der ArenaOberhausen ging der erste THE DOME über die Bühne. Künstler wie DieFantastischen Vier, N'Sync oder Scooter begeisterten 11.000 Fans.Top-Acts und Chartstürmer sind seither in THE DOME aufgetreten,darunter: Backstreet Boys, Ricky Martin, Tom Jones, Lenny Kravitz, NoDoubt, Destiny´s Child, N*SYNC, Enrique Iglesias, Wyclef Jean, Nelly,Justin Bieber, All Saints, Kylie Minogue, Westlife, Shaggy, AvrilLavigne, Shakira, Alicia Keys, Rihanna, Melanie C, OneRepublic,Sugababes, Kaiser Chiefs, Razorlight, Pet Shop Boys, Black Eyed Peasund Mariah Carey. Großartige Talente wie Tokio Hotel, Silbermond,Christina Stürmer, No Angels, Sarah Connor und LaFee starteten beiTHE DOME durch. Lady GaGa hatte hier ihren ersten großen Auftritt inDeutschland. Rund 60 Events erreichten bis zu 2,5 MillionenTV-Zuschauer und führten zu mehr als 100 CD-Compilations, dievielfach mit Platin und Gold ausgezeichnet wurden.Im November 2018 kehrt THE DOME endlich zurück. TV-Sender RTL II,Produzent Soullution TV und SMG Entertainment (König-Pilsener-Arena)präsentieren ein neues, dynamisches Konzept, das die Bühnen-Show miteiner attraktiven Backstage-Produktion verbindet.Kontakt, nur für Presse- und Kooperationsanfragen:RTL IIProgrammkommunikationMartin Blickhan089 - 64185 6500martin.blickhan@rtl2.deEva Römhild089 - 64185 6510eva.roemhild@rtl2.deKruger Media GmbH Brand CommunicationsSteffen Klüver030-3064548-24steffen.kluever@kruger-media.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell