Baden-Baden (ots) -Rea Garvey wird in diesem Jahr als "SWR3 Pioneer of Pop"ausgezeichnet. Der irische Musiker nimmt den von SWR3 undMitveranstalter Audi verliehenen Preis am 13. September bei derFernsehaufzeichnung "SWR3 New Pop Festival - das Special" imFestspielhaus Baden-Baden persönlich entgegen. Im Rahmen der vonGuido Cantz moderierten Show, zu der zahlreiche Prominente erwartetwerden, tritt Garvey mit bekannten Hits und Songs aus seinemaktuellen Album "Neon" auf. Weitere Acts sind Revolverheld, TheBossHoss, Amy Macdonald, Eagle-Eye Cherry und Álvaro Soler.SWR3 Programmchef Thomas Jung zum "SWR3 New Pop Festival": "Alseines der europaweit bedeutendsten Trendfestivals ist es einwichtiges Sprungbrett für nationale und international Acts und bringtdem Publikum in SWR3 Land, aber auch weit darüber hinaus dieaktuellsten musikalischen Strömungen und Nachwuchskünstler näher, wasdurchaus wörtlich zu verstehen ist und voll und ganz unserempopkulturellen Auftrag entspricht. Dazu gehört auch, dass man dieEvents und Konzerte zusätzlich über die unterschiedlichsten Kanäle inRadio, TV und Online erleben kann. Das 'SWR3 New Pop Festival' isteine feste Größe in Deutschlands Festivalkalender."SWR3 Musikchef Gregor Friedel zum "Pioneer of Pop" 2018: "1998 kamRea Garvey mit einer Gitarre aus Irland nach Freiburg. Ein Jahrspäter erschien er in Baden-Baden mit einem Tape, auf dem der Song'Supergirl' zu hören war. Im Jahr 2000 spielte er dann mit seinerBand Reamonn beim 'SWR3 New Pop Festival' - und jetzt kommt er wiederzu uns, um den 'Pioneer of Pop' überreicht zu bekommen. Seit seinerAnkunft in Deutschland sind mittlerweile 20 Jahre vergangen, 20Jahre, in denen Rea Garvey ungeheure Erfolge als Musiker und alsprägende Persönlichkeit der deutschen Popkultur feiern konnte. Hinzukommen auch 20 Jahre nachhaltigen sozialen Engagements für dieProjekte 'Saving An Angel' und 'ClearWater'. Diese einzigartigeKarriere verdient es, mit dem 'SWR3 Pioneer of Pop' gewürdigt zuwerden."Rea Garvey - "Irishman in Germany" und charismatischer EntertainerDer Ire Rea Garvey hat als Frontmann der badischen Band Reamonndeutsche Rock-Geschichte geschrieben. Heute gehört er zu denprofiliertesten Musikern der Bundesrepublik. Im Frühjahr diesesJahres veröffentlichte er unter dem Titel "Neon" sein viertesSoloalbum und erreichte damit Platz 2 der Charts. Ab dem 10.September geht Rea Garvey wieder auf Tour. Bis zum 4. Oktober sind 18Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz geplant. Superhit"Supergirl" - Durchstarten mit Reamonn Seine professionelle Karrierebegann der 1973 in der südwestirischen Kleinstadt Tralee geboreneSohn einer kinderreichen Familie (Rea Garvey hat sieben Schwestern!)Silvester 1998/1999, als er erstmals mit der nach ihm benannten BandReamonn in Stockach am Bodensee auftrat. Ab dem Frühjahr 2000 lerntedann ganz Europa die sanfte und zugleich raue Stimme descharismatischen Iren kennen und lieben: Rea Garvey und Reamonnlandeten mit ihrer Debüt-Single "Supergirl" einen internationalenSuperhit. Es folgten fünf mit Gold und Platin ausgezeichneteStudioalben, Hits wie "Josephine", "Star" oder "Through the Eyes of aChild" sowie ausverkaufte europaweite Touren. Neuanfang alsSolo-Künstler und soziales Engagement Bereits 2006 hatte Rea Garveymit dem kanadischen Superstar Nelly Furtado den Nummer-1-Hit "AllGood Things (Come to an End)" gelandet. Seine eigentlicheSolokarriere startete er schließlich 2011. Zwar blieb seine Musiktief im Rock verwurzelt, doch innovative elektronische Elementeließen einen neuen, frischen Sound entstehen. Hinzu kamen Aufnahmenmit Mary J. Blige, The BossHoss, Heather Nova u. v. a. Neben seinerumfangreichen musikalischen Arbeit tritt Rea Garvey regelmäßig imFernsehen auf. So gehörte er zur Jury der Show "Unser Star für Oslo",war Coach in dem Casting-Format "The Voice of Germany" undEnsemble-Mitglied von "Sing meinen Song". Zu seinen größten Erfolgenzählt Rea Garvey selbst die Arbeit mit seiner Stiftung "Saving anAngel", bei der es darum geht, weltweit das Leben von benachteiligtenKindern zu verbessern. Hinzu kommt seit 2011 die Organisation"ClearWater". Gemeinsam mit indigenen Gruppen im Amazonasgebietentwickelt die Initiative Systeme zur Trinkwassergewinnung. Fürdieses Engagement erhielt Rea Garvey u. a. den GreenTec Award (2013)und den Bambi (2015). "SWR3 New Pop Festival" hat Tradition Das "SWR3New Pop Festival" findet 2018 bereits zum 24. Mal statt. Auch indiesem Jahr bringt die Popwelle neue, angesagte Künstler aus dem In-und Ausland auf die Bühnen von Baden-Baden. Dabei verwandelt sich dieKurstadt während der Festivaltage in eine Musikmetropole, in der Fansden Stars hautnah begegnen können. Auf den Live-Bühnen im Theater,Festspiel- und Kurhaus Baden-Baden spielen vom 13. bis 15. SeptemberNico Santos, Tom Walker, Lea, Mabel, Namika, Lauv, Mike Singer, Alma,The Night Game, Jeremy Loops und Deva Mahal. Alle Konzerte sind aufwww.SWR3.de im Video-Livestream zu sehen und werden im Anschluss andas Festival im SWR Fernsehen sowie im ARD-Digitalkanal ONEausgestrahlt.Ausstrahlungstermine 2018Das Erste21.9.2018, 23:30 Uhr - "New Pop Festival - Das Special"SWR FernsehenAlle elf Konzerte in der Nacht von Sonntag auf Montag ab 23.9.201813.10.2018, 23:20 Uhr - Wiederholung "New Pop Festival - Das Special"ONESamstag, 29.9.2018, 20:15-23:55 Uhr "SWR3 New Pop Festival"20:15-20:30 Uhr ONE @ "SWR3 New Pop Festival" 2018(ONE-Eigenproduktion mit Thilo Jahn vom roten Teppich, Vorstellungeines Newcomers inkl. Hit-Song) 20:30-22:15 Uhr "SWR3 New PopFestival - Das Special" (Übernahme der ARD-Sendung, 105 Minuten)22:15-23:10 Uhr "SWR3 New Pop" 2018 Namika in Concert 23:10-23:35 UhrStar-Talks mit Pierre M. Krause 01:05-03:35 Uhr "SWR3 New PopFestival" 2018 in Concert, Teil 1 (Alma, Mabel, Tom Walker)Samstag, 6.10.2018, 00:45-03:45 Uhr "SWR3 New Pop Festival" 2018in Concert, Teil 2 (Mike Singer, Lea, Nico Santos, JeremyLoops)Samstag, 13.10.2018, 01:00-03:15 Uhr "SWR3 New Pop Festival" 2018in Concert, Teil 3 (Lauv, Deva Mahal, The Night Game)Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Linksunter: http://x.swr.de/s/reagarveypioneerofpopswr3swr3newpopfestivalbadenbaden http://x.swr.de/s/swr3newpopfestival2018presse undwww.SWR3.de.