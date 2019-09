Unterföhring (ots) -Unfuckingfassbar! "Yeah. I'm back." Auf dieses Comeback haben alle"The Voice of Germany"-Fans gewartet. Rea Garvey, der Sieger-Coachder zweiten Staffel, thront wieder auf dem roten Stuhl. Nachdreijähriger Pause will es der Sänger in diesem Jahr erneut wissen -und steigt gegen Alice Merton, Sido und Mark Forster in den Ring.Kann er seinen Erfolg aus 2012 wiederholen und neben den Fantas alseinziger Coach zwei Siege bei "The Voice of Germany" einfahren? Dieerfolgreichste Musikshow Deutschlands startet am Donnerstag, 12.September, um 20:15 Uhr auf ProSieben und am Sonntag, 15. September,in SAT.1.Weitere Infos rund um "The Voice of Germany" finden Sie auf derPresseseite http://presse.prosieben.de/TVOG2019.Kostenfreies Videomaterial zu "The Voice of Germany": Auf glomex,dem Videomarktplatz der ProSiebenSat.1-Gruppe, stehen kostenfrei alleHighlight-Videos zu "The Voice of Germany" und zu vielen weiterenShows zum Einbinden bereit. Hier können Sie sich bei glomex alsPublisher anmelden.Für alle Folgen "The Voice of Germany" sind Gehörlosenuntertitelauf der Videotext Seite 149 verfügbar.Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentConstanze WagnerTel. +49 [89] 9507-1171Constanze.Wagner@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Susi LindlbauerTel. +49 [30] 3198 - 80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: The Voice of Germany, übermittelt durch news aktuell