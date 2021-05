Re-Opening am Wolfgangsee - Die scalaria startet nach € 2,9 Millionen Investition neu in die Sommersaison 2021.

St. Wolfgang (ots) - Urlaub der Extraklasse in der scalaria am WolfgangseeDie erste Adresse für Erholung und Design am See geht im Sommer 2021 mit einem neuen Konzept für Individualreisende an den Start. Das See-Resort erwartet Urlaubsgäste mit modernisierten Zimmern, einem neuen Kulinarik-Konzept, dem rundum erneuerten Beachclub mit erweitertem Service sowie spannenden Abendshows mit Las Vegas-Feeling. Auch Firmen-Events mit dem scalaria-WOW-Faktor sind mit dem Re-Opeining am 20. Mai wieder möglich.Die Zeit gut genutzt hat die scalaria am Wolfgangsee und bewusst einen Schritt in die Zukunft gemacht. Seit 2020 wurden insgesamt rund € 2,9 Millionen investiert, sowie ein neues Konzept für Urlaubsgäste entwickelt: Das scalaria sunset wing 4****S Designhotel zählt damit europaweit zu einer der ersten Adressen für Luxus und Lifestyle am See.Viel Neues ab 02. Juni 2021. Die Idee, ein „bewohnbares Erlebnis” für Individualgäste zu bieten, wurde mit umfangreichen Erneuerungen konsequent umgesetzt: So wurden unter anderem von den insgesamt 210 Designerzimmern 90 Zimmer nochmals eingehend modernisiert. Frei nach dem Motto „reduced to the max“ – im einzigartigen scalaria-Design treffen Wohlfühlen und Extravaganz auf gelebten Minimalismus. Auch das scalaria-Restaurant und die circus circus-Seeterrasse bekamen einen Feinschliff. Ein neuer Küchenchef und das designte à la carte-Restaurant sowie Beachclub-Live-Cooking-Stationen an speziellen Themenabenden bieten auch kulinarisch viel Abwechslung.Ein Sommerfeeling wie in St.Tropez. Coole Drinks, edle Tropfen und Gourmet-Snacks verführen zum Chillen und Seele baumeln lassen im rundum erneuerten Beachclub. Der Wellnessbereich und die Ruhezonen wurden ebenfalls einem Facelift unterzogen. Ganz „scalaria-like” wird es an den Sommerabenden regelmäßig ein abwechslungsreiches Showprogramm mit Live-Musik und Wasserspiel-Aufführungen geben.Sorglos genießen mit Covid-Konzept. Um den Aufenthalt sorglos zu gestalten, hat man keine Mühen gescheut, das umfangreiche COVID-Sicherheits- und Hygienekonzept weiter auszubauen. Neben einer hauseigenen Teststraße und möglicher ärztlicher Beratung vor Ort erhalten nur registrierte und COVID-negativ getestete Gäste, Mitarbeiter und Lieferanten Zugang zum scalaria-Gelände. Das Kontrollsystem und Guest-Flow-Management wurde bereits im vergangenen Sommer erfolgreich praktiziert und wurde nochmals perfektioniert. Außerdem sorgt eine hochmoderne Luftumwälzanlage im gesamten Resort und in den Zimmern für frische Luft.„Die Themen Urlaub, Genuss und Freiheit haben an großer Bedeutung für jeden Einzelnen gewonnen. Genau dies haben wir in unser Erneuerungskonzept im gesamten Haus aufgenommen und können so unseren Gästen genau den Urlaub bieten, der Inspiration und tiefe Erholung geben soll. Wir freuen uns sehr darauf, nun wieder mit unseren Kernkompetenzen - Gäste rundum zu verwöhnen und das gelebte scalaria-WOW-Feeling zu vermitteln - strahlen zu dürfen. Selbstverständlich bieten wir in der kommenden Saison neben einem unvergesslichen Urlaub am See für Individualgäste auch unsere über die Grenzen hinaus bekannten Events für die großen Marken der Welt,“ schwärmt Humberto Schenk von der scalaria.Alle Informationen zum scalaria sunset wing 4****S Designhotel und Direktbuchungen unter: www.sunsetwing.at.Preview: https://vimeo.com/424004290Re-Opeening/Öffnung: 20. Mai 2021SEE YOU @scalariaPressekontakt:scalariaHumberto Schenksee 1A-5360Telefon: +43-6138-8000E-Mail: hs@scalaria.comOriginal-Content von: scalaria, übermittelt durch news aktuell