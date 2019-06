ReWalk Robotics erhält CE-Kennzeichen für das Schlaganfallrehabilitationssystem ReStore Exo-Suit

Einführung der Soft Exo-Suit-Generation erweitert robotergestützteTherapie für SchlaganfallpatientenBerlin, Deutschland, Marlborough, Massachusetts und Yokneam Ilit,Israel (ots/PRNewswire) - ReWalk Robotics, Ltd. (Nasdaq: RWLK)("ReWalk Robotics" oder das "Unternehmen"), Hersteller vonrobotergestützter Medizintechnik für Patienten mit Behinderungen derunteren Extremitäten, gab heute bekannt, dass der ReStore Exo-Suitzur Rehabilitation von Schlaganfallpatienten das CE-Kennzeichenerhalten hat und damit an Rehabilitationskliniken in der EuropäischenUnion verkauft werden darf. Dieses CE-Kennzeichen ist die ersteZulassung eines Soft Exo-Suits, einem Medizinprodukt der nächstenGeneration, mit dem eine größere Bandbreite und höherePatientenpopulation mit Mobilitätseinschränkungen behandelt werdenkann.Das softe, kleidungsähnliche Design ermöglicht eine Variabilitätder Bewegungen und bietet als erste seiner Art die Unterstützung derPlantarflexion zur Propulsion, welche sich adaptiv mit demnatürlichen Gangbild des Patienten synchronisiert um einfunktionelles Gangtraining zu ermöglichen. Darüber hinaus könnenTherapeuten mit dem System die Behandlung des Patienten durchEchtzeitanalysen anpassen und optimieren."ReStore revolutioniert das Gangtraining nach Schlaganfällen, daes Kliniken, Therapeuten und Patienten entscheidende Vorteilebietet", erklärt Larry Jasinski, CEO von ReWalk Robotics. "DiesesDesign haben wir in Zusammenarbeit mit dem Harvard Wyss Instituteentwickelt. Dadurch ergab sich die einzigartige Gelegenheit durchweitreichend wissenschaftliche und klinische Unterstützung einideales System für die Therapie von Schlaganfallpatienten in Klinikenzu entwickeln."Das Unternehmen gab an, dass ReStore deutlich preiswerter wird alsdie erste Generation starrer Exoskelett-Technologien und dass es zurBehandlung einer Vielzahl von Schlaganfallpatienten in derRehabilitation eingesetzt werden kann. ReWalk Robotics wird dasReStore in der EU über Direktverkauf und über Leasing-Programme durchDrittanbieter vertreiben."Die Erschwinglichkeit und Vielseitigkeit des Systems bietetdadurch eine attraktive Lösung für ein breiteres Spektrum imRehabilitationsmarkt als bisherige Technologien", fügt Jasinskihinzu. "Vor dem Hintergrund der hohen Prävalenz an Schlaganfällen unddes Bedarfs an effektiveren und effizienteren klinischen Lösungen istder Markt für ReStore signifikant und vielversprechend für diekontinuierliche Innovation in der Pflege."Schlaganfälle sind eine der Hauptursachen für Behinderungen.Weltweit sind jährlich 17 Millionen Menschen davon betroffen.(1)Nicht weniger als 80% aller Schlaganfallpatienten leiden unterlokomotorischen Störungen, die sich durch asymmetrische Schrittlänge,verlangsamte Bewegungen und veränderte biomechanische Ausrichtungäußern.(2)ReStore ist neben dem ReWalk Personal 6.0, einem roboterhaftenExoskelett für Rückenmarksverletzte zur Nutzung im häuslichen Umfeld,das zweite herausragende System von ReWalk Robotics. Mit derErweiterung durch Soft Exo-Suits verfügt ReWalk Robotics über einverschiedenartiges Angebot innovativer Technologien und baut denEinfluss des Unternehmens auf Millionen von Patienten auf der ganzenWelt aus. ReWalk plant, die vorhandenen Vertriebs-, Schulungs- undServiceteams für die Kommerzialisierung des ReStore Exo-Suitseinzusetzen. ReWalk hat derzeit fast 550 Exoskelette in über 26Ländern verkauft und weltweit mehr als 270 Rehabilitationsklinikenfür das Exoskelett-Training geschult."Die Soft-Suit-Technologie ist der erste Schritt einer ganzenReihe von Designs, die aus der Klinik für die Schlaganfalltherapieentwickelt werden. Sie dient zudem als Grundlage für ein Design fürdie Heimtherapie, das von der Klinik aus verwaltet werden kann.Darüber hinaus, gehen wir in die Erprobung für die Behandlung vonPatienten mit Multipler Sklerose und Parkinson. DieSoft-Exo-Suit-Produktfamilie ist die Grundlage für Umsatz- undKapitalwachstum dieses Unternehmens und für die ganze Industrie",erklärt Jasinski.(1) https://www.stroke.org.uk/sites/default/files/the_burden_of_stroke_in_europe_-challenges_for_policy_makers.pdf(2) https://synapse.koreamed.org/pdf/10.12786/bn.2017.10.e9Über ReWalk Robotics:ReWalk Robotics Ltd. entwirft, entwickelt und vermarktet tragbarerobotische Exoskelette für Personen mit Beeinträchtigung der unterenExtremitäten durch eine Rückenmarksverletzung oder Schlaganfall.Unsere Mission ist es, die Lebensqualität von Menschen mitBehinderung der unteren Extremitäten durch Herstellung undEntwicklung der marktführenden Robotertechnologie grundlegend zuverändern. 