ReWalk Personal 6.0 ins Hilfsmittelverzeichnis aufgenommen

Die Listung ermöglicht allen geeigneten Personen dieKostenübernahme für ein ReWalk Personal 6.0 Exoskelett durch diegesetzlichen Krankenversicherungen, welche 90 % der deutschenBevölkerung versichern.Marlborough, Massachusetts und Berlin (ots/PRNewswire) - ReWalkRobotics, Ltd. (Nasdaq: RWLK) ("ReWalk Robotics" oder "dasUnternehmen") gab heute bekannt, dass das ReWalk Personal 6.0Exoskelett vom GKV-Spitzenverband offiziell in dasHilfsmittelverzeichnis (https://hilfsmittel.gkv-spitzenverband.de/produktAnzeigen_input.action?produktId=50463) aufgenommen wurde.ReWalk ist das erste und einzige Exoskelett fürRückenmarksverletzte, welches im Hilfsmittelverzeichnis (gemäß §139SGB V) gelistet ist. Dadurch ist das System offiziell als Hilfsmittel(gemäß §33 SGB V) in Deutschland anerkannt.Das Hilfsmittelverzeichnis beinhaltet umfassende Informationen zurLeistungspflicht der Krankenkassen sowie über die Art und Qualitätder am Markt erhältlichen Produkte.Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz gab imBundesanzeiger die Aufnahme des ReWalk Personal 6.0 in dasHilfsmittelverzeichnis bekannt, welches vom GKV-Spitzenverbanderstellt und fortlaufend aktualisiert wird.Dem ReWalk Personal 6.0 Exoskelett wurde die Hilfsmittelnummer23.29.01.2001 mit folgender Indikation zugewiesen: "BeidseitigeLähmung der Hüft-, Oberschenkel- und Unterschenkelmuskulatur(Querschnittslähmung mit Paraplegie) und Verlust der Gehfähigkeit.""Der GKV-Spitzenverband setzt mit der Veröffentlichung derHilfsmittelnummer einen Meilenstein in der Versorgung vonRückenmarksverletzten mit Exoskeletten", sagte Larry Jasinski, CEOvon ReWalk Robotics. "Das deutsche Gesundheitssystem zeichnet sichdadurch als weltweit führend mit einer innovativen Gesundheitspolitikfür seine Bürger aus."Ab sofort kann die Kostenübernahme für das ReWalk Personal 6.0 beiden gesetzlichen Krankenkassen mit der oben genanntenHilfsmittelnummer für Versicherte beantragt werden.Für weitere Informationen zu den ReWalk Systemen besuchen Siebitte: www.rewalk.comInformationen zu ReWalk Robotics Ltd.ReWalk Robotics Ltd. entwirft, entwickelt und vermarktet tragbarerobotische Exoskelette für Personen mit Rückenmarksverletzung. UnsereMission ist es, die Lebensqualität von Menschen mit Behinderung derunteren Extremitäten durch Herstellung und Entwicklung dermarktführenden Robotertechnologie grundlegend zu verändern. Das 2001gegründete Unternehmen ReWalk unterhält Zentralen in den USA, Israelund Deutschland.ReWalk® ist ein eingetragenes Markenzeichen von ReWalk RoboticsLtd. in Israel.Zukunftsbezogene AussagenNeben den historischen Angaben enthält diese Pressemitteilungzukunftsbezogene Aussagen im Sinne des U.S. Private SecuritiesLitigation Reform Act von 1995, Section 27A des U.S. Securities Actvon 1933 und Section 21E des U.S. Securities Exchange Act von 1934.Derartige zukunftsbezogene Aussagen enthalten möglicherweiseVorhersagen über die zukünftige Wirksamkeit von ReWalk, die ineinigen Fällen durch Wörter wie "erwarten", "annehmen", "glauben","weiterhin", "könnte", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen","können", "planen", "potenziell", "vorhersehen", "vorausberechnen","Zukunft", "werden", "sollten", "würden", "suchen" und ähnlicheBegriffe oder Redewendungen zum Ausdruck gebracht werden können. Diein dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagenberuhen auf den aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung undunterliegen Ungewissheiten, Risiken und veränderten Bedingungen, diesich schwerlich vorhersagen lassen und von denen sich viele außerhalbder Kontrolle von ReWalk befinden. Entscheidende Faktoren, die eineerhebliche Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von ReWalk von denin den zukunftsbezogenen Aussagen erwähnten verursachen können, sindu. a.: die Erwartungen seitens ReWalk an das zukünftigeGeschäftswachstum, darunter seine Fähigkeit, die Verkäufe inbestehenden Marktregionen zu steigern, sein Einstieg in neue Märkteund die geplante Ausgabensenkung; der Abschluss des Geschäftsjahrs2016 und des Finanzberichts für das dritte Quartal 2017 durch dieReWalk Geschäftsleitung und die Auffassung der Buchprüfer von ReWalküber den Finanzbericht des Geschäftsjahrs 2016 für das Unternehmen,dass es erhebliche Zweifel an der Fortbestehensprognose von ReWalkgäbe; die Fähigkeit von ReWalk, seinen Ruf und die Marktakzeptanzseiner Produkte zu wahren und zu erweitern; die Fähigkeit von ReWalk,Kostenerstattungen für seine Produkte von Dritten zu erhalten; dieErwartungen von ReWalk in Bezug auf das klinische Forschungsprogrammund die klinischen Ergebnisse; die Erwartungen von ReWalk in Bezugauf die Ergebnisse der vorgeschriebenen 522-Anwendungsbeobachtung vonReWalk nach Markteinführung und die diesbezüglichen potenziellenEntwicklungen bei der US-amerikanischen Food and Drug Administration(FDA) zu Gesetzeserlässen; das Ergebnis der laufenden Sammelklage derAktionäre in Bezug auf ReWalks Börsengang; die Fähigkeit von ReWalk,seine besicherten Schulden zurückzuzahlen; die Fähigkeit von ReWalk,seine Produkte zu verbessern und neue Produkte zu entwickeln; dieFähigkeit von ReWalk, sein geistiges Eigentum adäquat zu schützen unddie Verletzung der geistigen Eigentumsrechte anderer zu vermeiden;die Fähigkeit von ReWalk, gesetzliche Zulassungen zu wahren und zuerhalten; die Fähigkeit von ReWalk, angesichts der Einschränkungen imRahmen seiner Form S-3-Kapital aus seinem Eigenkapital und ausFremdfinanzierung zu ziehen, die Preisspanne seiner Stammaktien undBedingungen der Finanzmärkte sowie das Risiko, dass derartigeFinanzierungen die Aktien von ReWalk verwässern oder dieGeschäftstätigkeit des Unternehmens einschränken können; dieFähigkeit von ReWalk, die Einnahmen aus Angeboten seinesEigenkapitals effektiv zu nutzen; die Fähigkeit von ReWalk,Beziehungen zum Kundenstamm aufrechtzuerhalten und neueKundenbeziehungen aufzubauen; die Auswirkungen des Marktpreises derReWalk Stammaktien auf die Bestimmung, ob es sich bei ReWalk um einpassives ausländisches Investitionsunternehmen handelt; die Fähigkeitvon ReWalk, die Börsennotierungsanforderungen des NASDAQ CapitalMarket weiterhin zu erfüllen; die Einhaltung seitens ReWalk allerVorschriften für medizinische Geräte zur Meldung von negativenAuswirkungen seiner Produkte und die potenzielle Bedeutung derartigernegativer Auswirkungen auf Vermarktungs- und Verkaufschancen derProdukte von ReWalk; und andere Faktoren, die unter der Überschrift"Risikofaktoren" im Jahresbericht von ReWalk in Form 10-K zumGeschäftsjahr, das am 31. Dezember 2017 endete, in der jeweilsgültigen Fassung bei der US-amerikanischen Securities and ExchangeCommission (SEC) oder Börsenaufsichtsbehörde eingereicht wurden,sowie andere, im Anschluss daran an die U.S. SEC eingesandte oder ihrunterbreitete Dokumente. Alle zukunftsbezogenen Angaben dieserPressemitteilung betreffen nur das heutige Datum. Es können Faktorenoder Vorfälle auftreten, die zu Abweichungen der tatsächlichenErgebnisse von ReWalk von den hier genannten führen können, undReWalk ist außer Stande, all diese Faktoren oder Vorfällevorherzusehen. Außer im gesetzlich vorgeschriebenen Maße geht ReWalkkeine Verpflichtung ein, seine zukunftsbezogenen Aussagen aufgrundneuer Daten, künftiger Entwicklungen oder aus sonstigen Gründen zurevidieren.Logo -https://mma.prnewswire.com/media/460901/rewalk_robotics_logo.jpgPressekontakt:Ansprechpartner für Investoren: Lisa M. WilsonPresidentIn-Site Communications, Inc.T: 212-452-2793E: lwilson@insitecony.comMedienkontakt: Jennifer WlachT: 202-261-4000E: media@rewalk.comOriginal-Content von: ReWalk Robotics Ltd., übermittelt durch news aktuell