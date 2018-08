ReSound setzt Maßstab für Schnittstellen zwischen Mensch und Technik / Vorreiter für smarte Hörgeräte zeigt auf der Internationalen Funkausstellung (IFA) neueste Trends für vernetztes Besserhören

Berlin/Münster (ots) - Funkkopfhörer, die zwölf Stunden langabsolut komfortabel sitzen? Gadgets, die Musik, Telefonate oder garÜbersetzungen vom Mobilgerät direkt ins Ohr übertragen?Multifunktionale Anbindungen an die vernetzte Welt von morgen? - Dasalles sind die Hörgeräte von ReSound auch; und sie setzen damitMaßstäbe für Schnittstellen zwischen Mensch und Technik. Vor allemaber sind diese smarten Produkte audiologische Spitzenlösungen, dieihren Trägerinnen und Trägern nach fachkundiger Anpassung imHörakustik-Fachgeschäft jederzeit bestes Hören garantieren. Dentechnologischen Trend zur smarten Hörgeräte-Vernetzung dominiertReSound seit langem. In den kommenden Tagen präsentiert sich derführende Hörgeräte-Hersteller zum mittlerweile fünften Mal auf derInternationalen Funkausstellung (IFA) in Berlin. Auf der weltweitführenden Consumer Electronics Messe informiert ReSound gleich übereine Reihe aktueller Neuheiten - insbesondere über das neuePremium-Plus Hörgerät ReSound LiNX Quattro[TM] sowie über die soebenbekanntgegebene Partnerschaft mit Google, durch die nun erstmalsdirektes, vollumfängliches Soundstreaming in Hörgeräte auch vonAndroid-Mobilgeräten möglich wird. Über die Info-Seitewww.linx-testen.de finden Interessenten überall in DeutschlandHörakustik-Fachgeschäfte, in denen sie die smarten ReSound Hörgeräteunverbindlich erleben können.Hörgerät ReSound LiNX Quattro und die weiteren smarten Hörgerätevon ReSound verbinden audiologische Spitzentechnik für bestes Hörenmit modernsten Steuerungsoptionen über App, kabelloserAudio-Anbindung an iOS- und Android-Smartphones sowie höchsterIndividualisierbarkeit. - "Wahrgenommen werden diese Produkte oft alstrendige, multifunktionale Wearables", so Joachim Gast, langjährigerGeschäftsführer von ReSound Deutschland. "Dieser Eindruck hat denImage-Wandel befördert, den die traditionell eher wenig populärenHörgeräte seit einigen Jahren erfahren. Davon abgesehen sind undbleiben unsere Hörgeräte zuerst einmal medizintechnischeSpitzenprodukte, die von Hörakustikern und Hörakustikerinnen exaktauf die Bedürfnisse und Wünsche des jeweiligen Trägers eingestelltwerden können."Neuartiges Premium-Plus Hörgerät und weltweit führendeAkku-TechnikHighlight des diesjährigen IFA-Auftritts ist Hörgerät ReSound LiNXQuattro[TM], ein einzigartiges Premium-Plus Hörgerät, das ab 1.September erhältlich ist. Die mittlerweile vierte Generation dererfolgreichen LiNX Hörgeräte eröffnet Menschen mit eingeschränktemGehör selbst in lauter Umgebung sehr komfortables Hören undVerstehen. - "Möglich wird das durch einen neuen Chip, der imVergleich zum Vorgänger 100 Prozent mehr Rechenleistung, 100 Prozentzusätzlichen Speicher sowie eine 35 Prozent höhere Frequenzbandbreitebietet", so Joachim Gast. "Der Sound wird hier auf neue Artverarbeitet. Das Ergebnis sind brillante Hör-Erlebnisse mitausgezeichnetem Klang sowie eine hervorragende Musikwiedergabe."Weltweit führend in der Hörtechnik ist auch die Akku-Technologievon ReSound LiNX Quattro[TM]. Im kleinen System ist einLithium-Ionen-Akku integriert - der langlebigste des gesamtenHörgeräte-Marktes. Zudem wurde der Energieverbrauch beimSoundstreaming um 25 Prozent gesenkt. ReSound LiNX Quattro[TM] istsomit das einzige Hörgerät, das über 24 Stunden genutzt werden kann,selbst wenn 50 Prozent dieser Zeit mobil Musik gehört, telefoniertoder anderer Sound gestreamt wird. Ohne Streaming beträgt dieHaltbarkeit eines voll aufgeladenen Akkus 30 Stunden. Um das Gerätneu zu laden, wird es für kurze Zeit in einer mobilen Ladestationgeparkt und ist danach wieder voll einsatzfähig. Die kleine Stationpasst in jede Tasche und kann auch unterwegs genutzt werden. OhneStromanschluss sind drei zusätzliche Ladezyklen möglich.Neue Maßstäbe setzt ReSound LiNX Quattro[TM] zudem bei derSoundübertragung von Smartphone oder Tablet. - "Ein neues Funkmodulsichert ein extra starkes Signal", so Joachim Gast. "Und mit LiNXQuattro eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten zur direktenHörgeräte-Vernetzung."Partnerschaft mit Google: erstmals direktes, vollumfänglichesSoundstreaming mit Android-GerätenOb mit dem weltweit ersten Hörgerät mit direkter iOS-Anbindungoder mit weiteren Innovationen - seit seiner IFA-Premiere 2014 sorgteReSound im Bereich der smarten Hörgeräte-Anbindung immer wieder fürAufsehen. Aktuell wurde nun ein nächster wichtiger Schrittbekanntgegeben: eine neue technologische Zusammenarbeit der GNHearing mit Google*."Dadurch werden wir als erster Hörgeräte-Hersteller in vollemUmfang direktes Audio-Streaming von Android-Mobilgeräten in Hörgeräteermöglichen", erläutert Joachim Gast. "Ab einer der nächstenAndroid-Versionen lässt sich Sound auch vom Android-Smartphone direktund für beide Ohren zum ReSound LiNX Quattro[TM] übertragen.Unterwegs Musik hören, entspannt mobil telefonieren, Nachrichten undNavigationsansagen empfangen... - von den erheblichen Vorteilen desdirekten Soundstreamings werden bald noch viel mehr Menschenprofitieren als bisher."Den Service vom persönlichen Hörakustiker erhalten - per Appüberall auf der WeltEin weiterer Schwerpunkt des Auftritts von ReSound: der weltweiterste Hörakustiker-Online-Service, mit dem Hörakustik-Fachgeschäfteihr Angebot grundlegend erweitern. Wenn gewünscht, kann sich derHörgeräte-Kunde über die ReSound Smart 3D App mit seinem persönlichenHörakustiker verbinden - und das an jedem Ort der Welt. Über die Appkann sich der Nutzer mit seinem Hör-Experten austauschen und onlineFeinanpassungen für die Hörgeräte erhalten. Ob Nutzer, die beruflichsehr eingespannt sind, solche mit eingeschränkter Mobilität odersolche, die einen Teil ihrer Zeit lieber im sonnigen Süden wohnen -ganz unterschiedliche Kunden profitieren schon jetzt von den neuenMöglichkeiten. Dass viele diesen zusätzlichen Service ihresHörakustikers nutzen möchten, wird auch durch eine aktuelleforsa-Studie** belegt."Derzeit etablieren wir gemeinsam mit unseren Partnerinnen undPartnern im Hörakustik-Fachhandel diese wichtige zusätzlicheDienstleistung - und damit einen wegweisenden Beitrag zum TrendthemaTele-Care", so Joachim Gast. "Die Nachfrage nach dem neuen Angebotist groß. Es ist sehr intuitiv und einfach zu nutzen; die Resonanzist schon jetzt sehr positiv. Auf der Messe werden wir von denbisherigen Erfahrungen berichten. Und die Besucher können selbsterleben, wie dieser Service funktioniert."Branchenübergreifende Kooperationen zur Hörgeräte-Vernetzung undvielfältiges Messe-ProgrammNicht zuletzt gibt es neben der Partnerschaft mit Google auch nochweitere Themen branchenübergreifender Vernetzung: Wie in denVorjahren präsentiert sich der Hersteller in Messe-Halle 4.2b aneinem gemeinsamen Stand mit Konzernschwester Jabra. Mit demtechnologisch führenden Anbieter für schnurlose und -gebundeneHeadsets arbeitet ReSound innerhalb des GN Store Nord bei Forschungund Entwicklung konzernübergreifend zusammen. Erst vor wenigen Wochenhatte der Konzern eine strategische Partnerschaft mit der deutschenaudEERING bekanntgegeben - einem Start-up-Unternehmen, das weltweiteStandards für die AI-basierte Analyse von Soundscapes und Stimmensetzen will. Schon in den Vorjahren hatte ReSound durchbranchenübergreifende Kooperationen von sich Reden gemacht - etwadurch Pilot-Projekte für smarte Hörgeräte-Vernetzung, bei denen derHersteller mit der Deutschen Bahn AG und der Miele & Cie KGzusammenarbeitet. Eine weitere strategische Partnerschaft verbindetReSound mit dem australischen Unternehmen Cochlear, dem weltweitenMarktführer für Hörimplantate.Darüber hinaus wird ReSound die IFA 2018 nutzen, um zahlreichePartner aus dem Hörakustik-Fachhandel über die aktuellen Neuheiten zuinformieren. Komplettiert wird der IFA-Auftritt durch einvielfältiges Messeprogramm. So wird ReSound die Messeführungen "Reiffür die IFA" und "Schule @ IFA" sowie das Führungsangebot fürgehörlose IFA-Besucher mitgestalten. Am Dienstag, dem 4. September,wird ReSound gemeinsam mit der HörPartner GmbH, einemHörakustik-Unternehmen mit 51 Meisterbetrieben in Berlin, Brandenburgund weiteren Bundesländern, im Rahmen der "Young IFA" (Halle 15.2)einen Tag lang jungen Besuchern den Ausbildungsberuf desHörakustikers vorstellen."Wir freuen uns schon jetzt auf eine tolle IFA-Woche vollerinteressanter Begegnungen und Gespräche", so Joachim Gastabschließend. "Den IFA-Besuchern präsentieren wir erneutaudiologische Spitzentechnik sowie wegweisende Ansätzen zurHörgeräte-Vernetzung. Mit diesen Lösungen sowie in enger undpartnerschaftlicher Zusammenarbeit mit den Hörakustikern undHörakustikerinnen ermöglichen wir Millionen hörgeschädigter Menschenbestes Hören und Verstehen in jeder Situation, uneingeschränkteTeilhabe an der modernen vernetzten Kommunikationswelt und oft sogarVorteile gegenüber Menschen ohne Behinderung. Wir bieten heute smarteHörlösungen passend zu jedem Hörbedürfnis und jedem Alter, in allenPreisklassen und sämtlichen Technikstufen. HinsichtlichFunktionalität und Tragekomfort setzen unsere smarten, imHörakustik-Fachgeschäft fachkundig angepassten Produkte Maßstäbe fürzukünftige Schnittstellen zwischen Mensch und Technik."Die Internationale Funkausstellung (IFA), die weltweit führendeMesse für Consumer Electronics und Home Appliances, findet in diesemJahr vom 31. August bis zum 5. September statt. Den IFA-Stand vonReSound finden Interessenten in Halle 4.2b des Berliner Messegeländesam Funkturm (Stand 231).Medienvertreter empfangen wir im Rahmen der IFA bereits abMittwoch, 29. August, gerne wieder zu unseren ca. 30-minütigenPressetreffs in kleiner Runde. Zur Terminvereinbarung sowie fürweitere Informationen bzw. Bildmaterial kontaktieren Sie bitteunseren Pressekontakt: PR-Büro Martin Schaarschmidt, Tel.: (030) 6501 77 60, eMail: martin.schaarschmidt@berlin.de.* Google hat den neuen Hörgeräte-Standard für Android-Smartphonesunter folgendem Link veröffentlicht:https://source.android.com/devices/bluetooth/asha. GN Hearing ist dererste Hörgeräte-Hersteller, der den neuen Standard anwenden wird. InZukunft können auch andere Hörgeräte-Hersteller den Standard nutzen,um eigene Android-Anbindungen für ihre Geräte zu entwickeln.** Bei der forsa-Studie "Smartes Hören", die derHörgeräte-Hersteller ReSound mit Unterstützung zahlreicherbundesdeutscher Hörakustik-Fachgeschäfte initiierte, testeten mehrals 600 Personen, die an sich selbst Schwierigkeiten beim Hören undVerstehen bemerkt hatten, herstellerübergreifend neueste Hörtechnik.Die Ergebnisse der Studie wurden in der Fachzeitschrift "Hörakustik"veröffentlicht, Heft 5-2018, S. 6-10.Bildmaterial erhalten Sie gerne auf Anfrage oder unterhttps://www.presseportal.de/pm/112804/4046477Redaktioneller Hinweis:Als einer der weltweit führenden Hörgeräte-Hersteller bestimmtReSound die Innovationen bei den modernen Hörsystemen schon langemaßgeblich mit. Wir wollen, dass immer mehr Menschen, die mit einemHörverlust leben, wieder besser hören und richtig verstehen. Als einer der weltweit führenden Hörgeräte-Hersteller bestimmtReSound die Innovationen bei den modernen Hörsystemen schon langemaßgeblich mit. Wir wollen, dass immer mehr Menschen, die mit einemHörverlust leben, wieder besser hören und richtig verstehen. Deshalbentwickeln wir Hörsysteme, die fast das Hörerlebnis des natürlichenOhres schaffen, und die es Hörakustikern ermöglichen, dieLebensqualität ihrer Kunden gravierend anzuheben. ReSound ist in über80 Ländern vertreten. Zu uns gehören ein großes Team kompetenterMitarbeiter sowie zahlreiche Technologie-Zentren. In Deutschlandgehört ReSound zur GN Hearing GmbH, die ihren Sitz in Münster hat -s. www.resound.com.