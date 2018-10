ReSound LiNX Quattro[TM] ist Highlight auf weltgrößter Hörgeräte-Messe / Neuartiges Hörgerät mit exzellentem Klang, führender Akku-Technik und erstmals vollem, direkten Soundstreaming auch für Android

Hannover/Münster (ots) - Es ist das Highlight der weltgrößtenHörgeräte-Messe: Bei der Industrieschau zum 63. Kongress derEuropäischen Union der Hörakustiker (EUHA) präsentiert ReSound seinPremium-Plus Hörgerät ReSound LiNX Quattro[TM]. Das smarte RIC Systembietet seinem Träger jederzeit höchst komfortables Sprachverstehen,brillante Klang-Erlebnisse mit den neuartigen Layers of Sound[TM]sowie ausgezeichnete Spontanakzeptanz. Die weltweit führendeAkku-Technologie sichert zuverlässig eine Laufzeit von 24 Stunden -selbst dann, wenn 50 Prozent der Zeit für Streaming genutzt werden.Dank neuer technologischer Partnerschaft der GN Hearing mit Googlewird ReSound LiNX Quattro das erste Hörgerät sein, bei dem direktesSoundstreaming in vollem Umfang auch von Android-Mobilgeräten möglichist. Über die ReSound Smart 3D[TM] App kann das Hörerleben jederzeitvielfältig gesteuert werden; zudem gibt es auch hier die Option, anjedem Ort der Welt die Unterstützung des persönlichen Hörakustikersvia Online-Service zu erhalten. Darüber hinaus zeigt ReSound am StandC03 in Halle 6 der Deutschen Messe Hannover seine vollständigeProduktfamilie ReSound LiNX 3D[TM] sowie zahlreiche weitereHörsysteme und vielfältige Vernetzungsoptionen - und somit einvollständiges Portfolio mit attraktiven Lösungen für jedes Alter,jeden Grad an Hörschädigung und eine Vielzahl individuellerKundenwünsche."Im Zentrum unseres diesjährigen Auftritts auf der weltgrößtenHörgeräte-Messe steht ReSound LiNX Quattro - ein einzigartigesPremium-Plus Hörgerät, das Menschen mit eingeschränktem Gehör selbstin lauter Umgebung sehr komfortables Hören und Verstehen sichert", soJochen Meuser, Geschäftsführer der GN Hearing GmbH. "Möglich wird dasdurch einen neuen Chip, der im Vergleich zum Vorgänger 100 Prozentmehr Rechenleistung, 100 Prozent zusätzlichen Speicher sowie eine 35Prozent höhere Frequenzbandbreite bietet. Eingehende Schallsignalewerden mittels Layers of Sound auf neue Art verarbeitet. Das Ergebnissind Hör-Erlebnisse von höchster Brillanz, ein ausgezeichneter Klang,hervorragende Musikwiedergabe und höchste Spontanakzeptanz."Weltweit führend ist auch die Akku-Technologie, die ReSound mitdem neuen System vorstellt: Im kleinen, formschönen Gehäuse ist einLithium-Ionen-Akku integriert - der langlebigste des gesamtenMarktes. Zudem wurde der Energieverbrauch beim Soundstreaming um 25Prozent gesenkt. ReSound LiNX Quattro ist somit das einzige Hörgerät,das selbst dann mit nur einer Akku-Ladung über 24 Stunden genutztwerden kann, wenn 50 Prozent dieser Zeit mobil Musik gehört,telefoniert oder anderer Sound gestreamt wird. Ohne Streaming beträgtdie Haltbarkeit eines voll aufgeladenen Akkus 30 Stunden. Um dasHörgerät neu zu laden, wird es in einer mobilen Ladestation geparktund ist nach drei Stunden wieder voll einsatzfähig. Die kleineStation passt in jede Tasche und kann auch unterwegs genutzt werden.Ohne Stromanschluss sind drei zusätzliche Ladezyklen und 90 weitereStunden Laufzeit möglich.Dank Partnerschaft mit Google: erstmals direktes, vollumfänglichesSoundstreaming auch von Android-SmartphonesOb mit seiner 2,4 GHz Wireless-Technologie oder mit dem weltweitersten Hörgerät mit direkter iOS-Anbindung - durch wegweisendeInnovationen dominiert ReSound seit Jahren die technologischeEntwicklung im Bereich smarter Hörgeräte-Vernetzung. SeinemSelbstverständnis als Vorreiter bei Hörgeräte-Konnektivität wird derHersteller mit ReSound LiNX Quattro einmal mehr gerecht."Mit dem System eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten zur direktenSoundübertragung von Smartphone oder Tablet", so Jochen Meuser. "Einneues Funkmodul liefert ein extra starkes Signal. Und dank einertechnologischen Kooperation der GN Hearing mit Google* können wir alserster Hörgeräte-Hersteller auch von Android-Mobilgeräten in vollemUmfang direktes Audio-Streaming bieten. Ab einer der nächstenAndroid-Versionen lässt sich Sound auch vom Android-Smartphone direktund für beide Ohren zum ReSound LiNX Quattro übertragen. Ohne jedesweitere Zubehör auch unterwegs Musik hören, entspannt telefonierenoder Ansagen empfangen... - die Vorteile des direkten Soundstreamingskönnen bald deutlich mehr Nutzer genießen als bisher."Die Unterstützung des persönlichen Hörakustikers erhalten - perApp überall auf der WeltWie bei den Premium-Hörgeräten ReSound LiNX 3D und ReSound ENZO3D[TM] gibt es auch bei ReSound LiNX Quattro die Option, den weltweitersten Hörakustiker-Online-Service zu nutzen. Wenn gewünscht, kannder Hörgeräte-Kunde über die ReSound Smart 3D App die Unterstützungseines persönlichen Hörakustikers erhalten - an jedem Ort der Welt.Über die App kann sich der Nutzer mit seinem Hör-Experten austauschenund online Fernfeinanpassungen empfangen. Ob Hörgeräte-Träger, dieberuflich sehr eingespannt sind, solche mit eingeschränkter Mobilitätoder solche, die einen Teil ihrer Zeit lieber im sonnigen Südenwohnen - ganz unterschiedliche Kunden profitieren schon jetzt von denneuen Möglichkeiten. Dass viele diesen zusätzlichen Service ihresHörakustikers wünschen, wurde kürzlich auch durch eine forsa-Studie**belegt."Diese neuartige und äußerst smarte Dienstleistung bereichert dasLeistungsspektrum von Hörakustik-Fachgeschäften um ein attraktiveszusätzliches Element", erläutert Jochen Meuser. "Aktuell sind wirdabei, den Online-Service im engen Dialog mit unseren Partnerinnenund Partnern zu etablieren. Gemeinsam betreten wir Neuland. Zugleicheröffnet diese innovative teleaudiologische Lösung denHörakustik-Betrieben neue unternehmerische Spielräume. Das Interessevieler Hörgeräte-Kunden ist schon jetzt groß. Die Lösung ist sehrintuitiv und einfach zu nutzen. Fachbesucher, die den Service nochnicht anbieten, können sich im Rahmen der Messe über die bislanggemachten Erfahrungen informieren."Premium-Produktfamilie ReSound LiNX 3D und vollständiges Portfoliofür jedes Alter und jeden Grad an HörschädigungNeben seiner neuen Spitzenlösung ReSound LiNX Quattro präsentiertder Hersteller im Rahmen der Messe die vollständige ProduktfamilieReSound LiNX 3D, weiterhin das smarte Hörsystem ReSound ENZO 3D fürbesonders starke Hörverluste, das Kinder-Hörsystem ReSound UpSmart[TM] sowie das ReSound Enya[TM] als attraktive Lösung imEinsteigersegment. Hinzu kommen vielfältige Vernetzungsoptionen fürTV und Mobilgerät, Vortragssituationen, Gruppengespräche u. a. Vondiesen können insbesondere auch hörgeschädigte Menschen profitieren,die bimodal mit einem smarten ReSound Hörgerät auf der einen undeinem Cochlear Hörimplantat auf der anderen Seite hören. Auch indiesem Jahr präsentiert sich ReSound auf der EUHA-Messe an der Seitedes australischen Herstellers Cochlear. Der Weltmarktführer fürHörimplantate setzt seine langjährige Zusammenarbeit mit ReSound seitmittlerweile drei Jahren im Rahmen der Smart Hearing Alliance fort -einer strategischen Partnerschaft für die Entwicklung und Vermarktungsmarter bimodaler Hörlösungen."Beim diesjährigen EUHA-Kongress erwarten wir unsere Partnerinnenund Partner aus dem Hörakustik-Fachhandel erneut mit einemvollständigen Portfolio an audiologischer Spitzentechnik sowie mitwegweisenden Ansätzen zur Hörgeräte-Vernetzung", so Jochen Meuserabschließend. "Wir halten passende Lösungen für jedes Alter sowie fürvielfältigste Bedürfnisse und Wünsche bereit - in sämtlichenTechnikstufen und allen Preisklassen. In enger und vertrauensvollerZusammenarbeit mit den hoch qualifizierten Hörakustikern undHörakustikerinnen können wir hörgeschädigten Menschen nicht nurbestes Hören und Verstehen sichern. Ebenso ermöglichen wir ihnen dieuneingeschränkte Teilhabe an der modernen, vernetztenKommunikationswelt."Sie möchten die smarten ReSound Hörgeräte testen? Über dieInfo-Seite www.linx-testen.de finden Interessenten überall inDeutschland Hörakustik-Fachgeschäfte, in denen sie diese Lösungenunverbindlich erleben können.* Google hat den neuen Hörgeräte-Standard für Android-Smartphonesunter folgendem Link veröffentlicht:https://source.android.com/devices/bluetooth/asha. GN Hearing ist dererste Hörgeräte-Hersteller, der den neuen Standard anwenden wird. InZukunft können auch andere Hörgeräte-Hersteller den Standard nutzen,um eigene Android-Anbindungen für ihre Geräte zu entwickeln.** Bei der forsa-Studie "Smartes Hören", die derHörgeräte-Hersteller ReSound mit Unterstützung zahlreicherbundesdeutscher Hörakustik-Fachgeschäfte initiierte, testeten mehrals 600 Personen, die an sich selbst Schwierigkeiten beim Hören undVerstehen bemerkt hatten, herstellerübergreifend neueste Hörtechnik.Die Ergebnisse der Studie wurden in der Fachzeitschrift "Hörakustik"veröffentlicht, Heft 5-2018, S. 6-10.Auf der Industrie-Ausstellung zum 63. Kongress der EuropäischenUnion der Hörakustiker (EUHA) vom 17. bis 19. Oktober 2018 finden SieReSound am Stand C03 in Halle 6 der Deutschen Messe Hannover. 