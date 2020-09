Hamburg (ots) - Die Hamburger Responsive Acoustics GmbH (ReAct), Innovationsführer für digitales Marktmanagement, ist von der Location Based Marketing Association mit dem "Best Retail Cases Award 2020" ausgezeichnet worden. In der Kategorie "Retail Technology" erreichte die IoT-Plattform von ReAct den zweiten Platz. Aktuelle Studien machen deutlich, welche Erwartungen Inhaber, Mitarbeiter und Kunden mit der Digitalisierung des stationären Einzelhandels verbinden."Der Preis ist Bestätigung und Ansporn zugleich", freut sich ReAct-Gründer Wilbert Hirsch. "Und auch wenn dieser Award sich konkret auf die Installation unserer IoT-Plattform 'Call to Action' bei der Edeka Nord bezieht, gilt die von der Fachjury gelobte Beschleunigung der Kommunikation zwischen Marktleitung, Mitarbeitern, Kunden und Markttechnik genauso für die vielen anderen bereits bundesweit im Einsatz befindlichen ReAct-Lösungen."Corona sorgt für Digitalisierungsschub im LebensmitteleinzelhandelWie die von ReAct in diesem Sommer durchgeführte Studie "Supermarkt der Zukunft 2020" zeigt, sorgt die Corona-Pandemie derzeit für einen wahren Digitalisierungsschub im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. So verfolgt mittlerweile jeder dritte deutsche Supermarkt oder Discounter eine umfassende Digitalstrategie. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr waren es gerade einmal 14 Prozent. "Von der Digitalisierung ist praktisch jeder Bereich im Einzelhandel betroffen. Die befragten Inhaber, Geschäftsführer und Marktleiter nannten Warenwirtschaft (67 Prozent), Einkaufserlebnis / Besserer Service (64 Prozent) und Steuerung der Mitarbeiter (57 Prozent) als die drei derzeit wichtigsten digitalen Themenfelder", erläutert Retail-Experte Hirsch.Lange Schlangen vor Kassen und Leergutautomaten sorgten übrigens auch schon vor den Corona-bedingten Abstandsregeln und Hygienevorschriften für Unmut bei den Kunden, wie der zu Jahresbeginn von ReAct erhobene "Retail-Radar 2020" zeigt, für den 1.000 Bundesbürger bevölkerungsrepräsentativ befragt wurden. "Leere Regale, mit Ware zugestellte Gänge und gestresste Mitarbeiter gab es auch schon vor Corona. Die Digitalisierung des Einzelhandels ist also weit mehr als eine kurzfristige Reaktion auf die aktuelle Krise, sondern eine langfristige Strategie zur Zukunftssicherung", ist ReAct-Gründer Wilbert Hirsch überzeugt.EHI-Session: HR meets IT - Workforce Management for RetailAm Mittwoch, den 30. September, zeigt ReAct-Gründer Wilbert Hirsch im Rahmen der Online-Veranstaltung "EHI-Session: Workforce Management for Retail", wie sich mithilfe von mobiler Filialkommunikation und IoT Anbindungen der Personaleinsatz deutlich effizienter gestalten lässt. Die Nutzung der hierbei entstehenden Log-Daten für die Auswertung zu den Abläufen auf der Fläche (Data Analytics) wird anhand von Beispielen gezeigt.Infos und Livestream unter: https://ots.de/amnZSKÜber ReAct - www.react-now.com (http://www.react-now.com)Die Responsive Acoustics GmbH (ReAct) ist der Innovationsführer für digitales Marktmanagement. Mit der selbst entwickelten SaaS-Plattform "Call to Action" bietet ReAct zahlreiche intelligente Antworten auf die Herausforderungen des stationären Handels. Damit revolutioniert das 2014 in Hamburg gegründete Unternehmen nicht nur die innerbetrieblichen Abläufe, sondern sorgt mit seinen IoT-, Kommunikations- und Klanglösungen für deutliche Effizienzsteigerungen, signifikante Kosteneinsparungen sowie einen klar verbesserten Kunden-Service. Das Ergebnis: Eine spürbar höhere Kundenzufriedenheit und messbar mehr Lust am Einkauf. ReAct ist die derzeit einzige Plattform dieser Art weltweit. Das ReAct-System ist bereits bundesweit bei großen Supermarktketten sowie auch Baumärkten, Gartencentern und Apotheken im Einsatz.Pressekontakt:Thöring & StuhrKommunikationsberatung GmbHArne StuhrMittelweg 14220148 HamburgTelefon: +49 (0)40 207 6969 83Mobil: +49 (0)177 305 51 94arne.stuhr@corpnewsmedia.deOriginal-Content von: Responsive Acoustics GmbH, übermittelt durch news aktuell