In Brandenburg gelten derzeit 32 vietnamesische Kinder undJugendliche als vermisst. Die Minderjährigen waren seit 2013 beimVersuch der illegalen Einreise durch Polizei und Bundespolizeiaufgegriffen und in die Obhut der zuständigen Jugendämter übergebenworden. Kurz nach der Übergabe sind sie verschwunden. Über ihrenVerbleib gibt es bislang keine Informationen. In Berlin wurden nachInformationen von rbb24 Recherche seit 2012 insgesamt 474minderjährige Vietnamesen als vermisst gemeldet, über deren Verbleibdie Polizei auf Nachfrage keine Angaben machen konnte. Seit Jahrensteigt die Zahl der illegal nach Deutschland eingereisten Vietnamesenbeständig an, so die Bundespolizei gegenüber rbb24 Recherche.Darunter sind zunehmend Minderjährige. International agierendeMenschenhändler schleusen die Menschen von Moskau über die baltischenStaaten und Polen nach Deutschland und weiter nach Westeuropa. NachAngaben von polnischen und deutschen Ermittlern gilt das BerlinerDong Xuang Center als Drehscheibe und Umschlagort. WerdenMinderjährige aufgegriffen, so kommen sie in die Obhut des Staates.Sie werden dann den Jugendämtern vor Ort übergeben. Doch in vielenFällen verschwinden die minderjährigen Vietnamesen nach kurzer Zeitwieder. Nach Informationen von rbb24 Recherche liegen der BerlinerPolizei Informationen vor, "dass Kinder und Jugendliche von gutorganisierten (Schlepper-) Organisationen in die BundesrepublikDeutschland gebracht werden. Die hierdurch entstandenen Kosten müssendann durch Arbeit und /oder das Begehen von Straftaten abgearbeitetwerden."Die Schlepper-Organisationen verlangen für den Weg von Vietnamnach Westeuropa 10.000 bis 15.000 Euro. In den vergangenen Monatenstieß der Zoll bei Razzien gegen Schwarzarbeit in vietnamesischenNagelstudios immer wieder auf illegal beschäftigte Vietnamesen,darunter auch Minderjährige. Michael Bender vom Hauptzollamt Gießenerklärt im Interview mit rbb24 Recherche: "Bei der illegalenBeschäftigung von Minderjährigen in solchen Nagelstudios handelt essich nicht nur um Einzelfälle. Wir haben Hinweise darauf, dass dieseFälle im Zusammenhang mit weiteren Fällen bundesweit stehen und dassmittels krimineller Schleusermethoden Minderjährige für Nagelstudiosüber Russland und Polen illegal nach Deutschland gebracht werden."Der Bundesfachverband für unbegleitete Minderjährige fordert nach denrbb-Recherchen Konsequenzen: "Diese Kinder und Jugendlichen befindensich in Obhut des Staates. Es ist nicht hinnehmbar, dass ihrVerschwinden nicht ernstgenommen wird. Verschwundene geflüchteteMinderjährige sind besonders gefährdet. Jugendämter und polizeilicheErmittlungsbehörden müssen hierfür zusammenwirken und zu diesem ZweckRessourcen schaffen."