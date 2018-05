Stuttgart (ots) -Hunderte Polizisten und bewaffnete Spezialkräfte haben heute, 3.Mai, in den frühen Morgenstunden die LandeserstaufnahmestelleEllwangen gestürmt. Mehrere Männer wurden in Gewahrsam genommen.Flüchtlinge hatten dort vor vier Tagen gewaltsam die Abschiebungeines Togolesen verhindert. Das gab es noch nie in Baden-Württemberg.Zu Gast bei Clemens Bratzler im Studio ist Ralf Kusterer,Landesvorsitzender der Deutschen PolizeigewerkschaftBaden-Württemberg.Weitere Themen der Sendung:Wegwerf-Wahnsinn - hilft eine Plastiksteuer? Wolfsattacke in BadWildbad? Masernalarm an Freiburger SchuleModeration: Clemens Bratzler"Zur Sache Baden-Württemberg" Das SWR Politikmagazin "Zur SacheBaden-Württemberg" mit Clemens Bratzler berichtet über die Themen,die das Land bewegen. Vor-Ort-Reportagen, Hintergrundfilme,Studiointerviews und Satirebeiträge lassen politische Zusammenhängeverständlich werden. In der "Wohnzimmer-Konferenz" diskutieren jedenDonnerstag drei Baden-Württemberger(innen) via Webcam von ihremWohnzimmer aus live über aktuelle politische Themen. Das letzte Wortbleibt dem Ministerpräsidenten des Landes vorbehalten -computeranimiert und mit der Stimme des SWR3 Comedychefs AndreasMüller.Informationen unter SWR.de/zur-sache-baden-wuerttemberg.Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und dereneinzelne Beiträge unter SWRmediathek.de und unterSWR.de/zur-sache-baden-wuerttemberg zu sehen.Pressefotos bei ARD-foto.de.Pressekontakt: Katja Matschinski, Telefon 0711 929 11063,katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell