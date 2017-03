Razzia in der Audi-Zentrale wegen Diesel-Skandal

Weitere Suchergebnisse zu "Audi":

INGOLSTADT (dpa-AFX) - Die Staatsanwaltschaft München durchsucht Räume in der Audi -Zentrale in Ingolstadt.



Ein Unternehmenssprecher sagte am Mittwoch, die Durchsuchung habe kurz vor der Jahrespressekonferenz mit Audi-Chef Rupert Stadler begonnen. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft München II war am Vormittag zunächst nicht erreichbar. Audi hatte in den USA Diesel-Autos mit illegaler Software verkauft, die niedrigere Abgaswerte angibt. Schon unmittelbar nach Bekanntwerden der Vorwürfe in den USA hatte die bayerische Justiz ein Prüfverfahren eingeleitet. Der Audi-Sprecher wollte sich zu den laufenden Ermittlungen am Mittwoch nicht äußern./rol/DP/jha