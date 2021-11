Razer-Aktie: Kurzfristig ausgepowert?

Ihre im Frühjahr begonnene Abwärtsbewegung konnte die Razer-Aktie erst am 8. Oktober auf einem Tief bei 0,165 Euro beenden. Anschließend begann eine neue Rallye. Sie überwand in der zweiten Oktoberhälfte den 50-Tagedurchschnitt und beschleunigte sich danach erheblich. In einer fast senkrechten verlaufenden Aufwärtsbewegung drang die Aktie im heutigen Handel bis auf ein Hoch bei 0,259 Euro vor.

Hier setzten Gewinnmitnahmen



