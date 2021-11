Razer-Aktie: Die Bullen stürmen auf ein neues Hoch

Die auf dem Tief vom 8. Oktober bei 0,165 Euro begonnene Aufwärtsbewegung konnte damit sehr eindrucksvoll fortgesetzt werden. Gleichzeitig lassen die Bullen erkennen, dass die im Anschluss an das Hoch vom 5. November bei 0,263 Euro gestartete Konsolidierung beendet zu sein scheint. Entscheidend dafür wird sein, wie die Anleger in der neuen Woche mit dem großen Gap umgehen, das am ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung