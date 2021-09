Raytheon, Workhorse Group-Aktie: Cramer gibt seine Meinung dazu!

In der CNBC-Sendung “Mad Money Lightning Round” sagte Jim Cramer, Mastercraft Boat Holdings Inc. (NASDAQ:MCFT) sei eine Geisel der Annahme, dass die Menschen keine Boote kaufen werden, wenn COVID-19 ausläuft. Er ist anderer Meinung und mag auch Brunswick Corporation (NYSE:BC) in diesem Bereich.

Cramer erwärmt sich für Nokia Oyj (NYSE:NOK). Er hat darauf gewartet, dass die Aktie fällt, und jetzt ist sie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung