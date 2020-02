Raytheon: Was sagt man dazu?

Am 15.02.2020, 12:46 Uhr notiert die Aktie Raytheon an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 227.2 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung".

Nach einem bewährten Schema haben wir Raytheon auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Raytheon mit einer Rendite von 29,5 Prozent mehr als 21 Prozent darüber. Die "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 10,46 Prozent. Auch hier liegt Raytheon mit 19,04 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Dividende: Raytheon hat mit einer Dividendenrendite von 1,64 Prozent momentan einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2.12%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche beträgt -0,48. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Raytheon-Aktie in dieser Kategorie eine "Hold"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Raytheon von 227,18 USD ist mit +11,83 Prozent Entfernung vom GD200 (203,15 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Buy"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 225,47 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand +0,76 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Raytheon-Aktie als "Buy" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.