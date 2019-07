Raytheon Company Aktie: Die Ziele sind sehr ambitioniert

Weitere Suchergebnisse zu "Raytheon":

Raytheon knüpfte im 1. Quartal an das starke Vorjahr an. Der Umsatz konnte geprägt von einem soliden Kerngeschäft um 7,4% auf 6,8 Mrd $ gesteigert werden. Das operative Ergebnis legte um 6,9% auf 1,1 Mrd $ zu. Niedrigere Abfertigungen, ein besseres Finanzergebnis und positive Einmaleffekte in Höhe von 20 Mio $ sorgten für einen deutlichen Ergebnisanstieg. Der Gewinn kletterte um 23,4% ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



