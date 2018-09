Rayonier: Was jetzt?

Weitere Suchergebnisse zu "Rayonier":

An der Heimatbörse Xetra New York notiert Rayonier per 14.09.2018 bei 34,55 USD.

Rayonier haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 25,61 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Financials") liegt Rayonier damit 19,96 Prozent über dem Durchschnitt (5,65 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Real Estate" beträgt 5,65 Prozent. Rayonier liegt aktuell 19,96 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

2. Fundamental: Rayonier ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Real Estate) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 38,04 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 63 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 103,03 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Rayonier aktuell 3,13. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -0,95 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Real Estate". Rayonier bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Hold"-Bewertung.