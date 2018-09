Raymond James: Wirklich lohnenswert?

Für die Aktie Raymond James stehen per 14.09.2018, 02:28 Uhr 91,11 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Raymond James zählt zum Segment "Investment Banking & Brokerage".

Die Aussichten für Raymond James haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 5 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Raymond James-Aktie sind 4 Einstufungen "Buy", 1 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Raymond James vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 108,6 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (91,6 USD) ausgehend um 18,56 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Raymond James von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Raymond James investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,31 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Asset Management einen geringeren Ertrag in Höhe von 3,62 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Raymond James erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 18,47 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Asset Management"-Branche sind im Durchschnitt um 10,07 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +8,4 Prozent im Branchenvergleich für Raymond James bedeutet. Der "Financials"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 11,01 Prozent im letzten Jahr. Raymond James lag 7,46 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.