Raycatch: BayWa r.e. Energy Ventures und DSM Venturing investieren in PV-Startup (FOTO)

München (ots) -Mit der Beteiligung am israelischen Photovoltaik-Startup Raycatchbestätigt BayWa r.e. Energy Ventures, die Venture-Capital-Einheit vonBayWa r.e., ihr zweites Investment in diesem Quartal.Raycatch hat eine auf künstlicher Intelligenz (KI) basierendeTechnologie für die Betriebsführung und Optimierung von Solarparksentwickelt. Die Software mit dem Namen DeepSolar ermöglicht esBesitzern und Betreibern, große PV-Anlagen bis auf Strangebene zuanalysieren und vorausschauend zu warten und so ihre Kapitalrenditezu maximieren. Gemeinsam mit der Bostoner DSM Venturing führt BayWar.e. Energy Ventures die Investitionsrunde an, an der sich auchMaverick Ventures Israel und Rio Ventures beteiligen."Die hochinnovative Softwarelösung von Raycatch, die als erste imSolarbereich KI zur Leistungsanalyse auf Strangebene und zurVorhersage möglicher Zwischenfälle und Störfaktoren verwendet, hatdas Potential, den PV-Markt zu revolutionieren", erklärt UlrichSeitz, Managing Director von BayWa r.e. Energy Ventures."Während die Preise für PV-Komponenten in den letzten Jahrensignifikant gesunken sind, stagnierten die Methoden zurUmsatzoptimierung von Solaranlagen. Dort setzt Raycatch an: DasStartup hat eine Plattform entwickelt, die Besitzern von Solaranlagenpräzise Informationen liefert, um den Energieertrag zu erhöhen, ihreAusgaben zu reduzieren und die Profitabilität ihrer Anlagen zusteigern. Das bringt nicht nur enorme Vorteile für die Kunden vonBayWa r.e. mit sich, sondern wird auch zu einem substanziellenWachstum von Raycatch führen - eine Win-Win-Situation für alleBeteiligten und uns als Investoren."Das in Tel Aviv ansässige Startup hat ein KI-Verfahren entwickelt,mit dem sehr große Datenmengen fernanalysiert werden können. Durchden Einsatz dieser neuen KI-Technologie unterstützt DeepSolarAnlagenbesitzer dabei, vorhandene Daten zu analysieren und leitetdaraus ab, wie sich die Ergebnisse auf die Produktivität undRentabilität der Anlagen auswirken. Basierend auf dieserdetaillierten Analyse liefert die Software präziseHandlungsempfehlungen und Anweisungen für Feldtechniker undBetreiberteams, welche Teile der Solaranlage wann und wie gewartetwerden sollten."Das Investment von BayWa r.e. ist ein großer Schritt für uns",erklärt Haggai Hofland, CEO von Raycatch. "Diese Partnerschaftverschafft uns nicht nur Zugang zum großen Anlagenportfolio von BayWar.e., sondern ermöglicht uns auch, die Vorteile unsererzukunftsweisenden Softwarelösung in großem Maßstab unter Beweis zustellen. Zusammen mit BayWa r.e. Energy Ventures werden wir DeepSolarweiter verbessern, die Sichtbarkeit unseres Produkts erhöhen und sounseren Anteil im PV-Markt deutlich steigern."Neben Raycatch gehört auch das auf digitale Schutzschalterspezialisierte Energie-Startup Blixt zum Portfolio von BayWa r.e.Energy Ventures. Die Sicherung von Blixt kann in regulärenSicherungskästen nachgerüstet werden und vereint die Funktionen vonexistierenden Sicherungen, Fernsteuerungen und intelligenten Zählernin einem einzigen Gerät. Weitere Informationen finden Sie unter:https://bit.ly/2yURMkYÜber BayWa r.e. Energy VenturesGegründet im April 2018 und mit Fokus auf digitalen Lösungen,Speichern und E-Mobilität, sucht BayWa r.e. Energy Ventures nachinnovativen Startups aus dem Energiesektor, um dort während denentscheidenden Phasen der frühen Entwicklung als Lead oderCo-Investor zu investieren. Mit der Stabilität und Finanzkraft derBayWa AG im Rücken agiert BayWa r.e. Energy Ventures alseigenständiges Unternehmen und kann den Startups maximaleUnabhängigkeit, schnelle Entscheidungen und Flexibilität garantieren.Das Team mit Sitz in München wird geleitet von Ulrich Seitz, einemVenture Capital-Manager mit über zehn Jahren Erfahrung in derStartup-Szene. Mehr Informationen unter: BayWa r.e. Energy VenturesBayWa r.e. renewable energy GmbH (BayWa r.e.):Die BayWa r.e. renewable energy GmbH zählt zu den führendenEntwicklern, Dienstleistern, PV-Großhändlern und Anbietern vonEnergielösungen im Bereich der Erneuerbaren Energien. Mit demAnspruch "r.e.think energy" - Energie neu denken, ist das Unternehmenweltweit aktiv.Als Full-Service-Partner mit mehr als 25 Jahren Markterfahrung hatBayWa r.e. bereits Anlagen mit 2 GW in Betrieb genommen undverantwortet die Betriebsführung von über 5 GW Anlagenleistung.BayWa r.e. ist eine 100%ige Tochter der BayWa AG. DerBayWa-Konzern erwirtschaftet einen jährlichen Gesamtumsatz von 16Milliarden Euro.Über RaycatchRaycatch ist ein innovatives Startup, das modernste KI-Technologieeinsetzt, um den Energieertrag bestehender Solaranlagen zu erhöhenund die Betriebskosten zu senken. Die auf KI basierendeSoftware-as-a-Service-Lösung bietet eine automatische Fernanalyse undLeistungsabbildung für Solar/PV-Projekte aller Größen undAnwendungsbereiche (Handel, Industrie, Versorgung). Raycatchverwendet KI und Big Data, um eine genaue Diagnose für Solarprojektecharakteristische komplexe und hochquantitative Datenzu ermöglichen .Durch die Analyse von Produktionsdaten liefert Raycatch anwendbareErkenntnisse und Maßnahmen, die Anlagenbesitzern und -betreiberndabei helfen, mehr Energie aus ihren vorhandenen Infrastrukturen zugewinnen - und von größeren Gewinnspannen zu profitieren. WeitereInformationen finden Sie unter: www.raycatch.comÜber DSMDSM ist ein weltweit tätiges, auf Gesundheit, Ernährung undWerkstoffe spezialisiertes Unternehmen. Durch die Verbindung seinereinzigartigen Kompetenzen in den Bereichen Bio- undWerkstoffwissenschaften fördert DSM wirtschaftlichen Wohlstand,ökologischen Fortschritt und soziale Errungenschaften, um nachhaltigeWerte für alle Beteiligten zu schaffen. DSM bietet innovativeLösungen, welche die Leistung auf folgenden globalen Märkten fördern,schützen und verbessern: Lebensmittel und Nahrungsergänzungsmittel,Körperpflege, Futtermittel, Pharmazeutika, medizinische Geräte,Automobile, Farben, Elektrik und Elektronik, Lebensschutz,alternative Energie- und biobasierte Materialien. DSM und dieangeschlossenen Unternehmen mit ca. 25.000 Mitarbeiternerwirtschaften einen Jahresumsatz von rund 10 Milliarden Euro. DasUnternehmen ist an der Euronext Amsterdam notiert. WeitereInformationen finden Sie unter: www.dsm.com.Pressekontakt:BayWa r.e. renewable energy GmbHMark CooperSenior PR ManagerFon: +49 89 383932 3611Mail: mark.cooper@baywa-re.comOriginal-Content von: BayWa r.e. renewable energy GmbH, übermittelt durch news aktuell