Ray Dirks ist zurück - und stellt seine neue Website vor

New York (ots/PRNewswire) - RAY DIRKS RESEARCH ist ab Anfang 2017verfügbar. Seine Einschätzungen zum Aktienmarkt werden auf dieserSeite zu lesen sein. Dirks ist jetzt äußerst "bullish".Die Höhepunkte der Karriere von Ray Dirks:1963 kam er zu Goldman Sachs als erster Analyst für Versicherungenbei einer der großen Firmen.Er leitete ein Investment-Banking-Unternehmen mit 500Mitarbeitern. In den 1970er und 1980er Jahren sammelte er über dasManagement von Hunderten von Börsengängen Milliarden ein.Dirks brachte 1973 den massiven Betrug mitEquity-Funding-Versicherungsaktien, bis zum Enron-Fall der größteBetrug mit Versicherungsaktien, ans Licht.1983 gewann Dirks einen Prozess gegen die SEC vor dem OberstenGerichtshof. Der Fall Dirks gegen die SEC definierte den Begriff"Insiderhandel" und wird an den juristischen Fakultäten gelehrt.Im Folgenden werden einige Beispiele angeführt, welche Arten vonAbdeckungen Dirks Research in sein Angebot aufnehmen will.VERSICHERUNGENHartford Financial Services Group und Aflac Incorporated.Hartford ist das älteste US-amerikanische Sach- undUnfallversicherungsunternehmen und gehört in diesem Bereich zu denweltweit größten. Der Buchwert liegt wesentlich über dem Börsenpreis.Zudem ist das Unternehmen gegen eine Kursverfall durch einemaßgebliche Rückdeckung gesichert.Aflac aus Columbus in Georgia ist auf dem japanischen Markt das amschnellsten wachsende Unternehmen für Kranken- undLebensversicherungen. Genau: das ist das Unternehmen mit der Ente!Aflac vermarktet seine Angebote über seine eigene Agentur und überein riesiges Netzwerk aus Niederlassungen der japanischen Post. DasUnternehmen kann auf hohe Dividenden und im Hinblick aufAktienrückkäufe auf eine große Tradition verweisen. Das aktuelleKurs-Gewinn-Verhältnis von 11 entspricht etwa 50 Prozent der über dieletzten 30 Jahre gerechneten Rate.GESUNDHEITSWESENDa schon von Japan die Rede ist: Seit Kurzem ist Cyberdyne in denNachrichten. Dieses Unternehmen aus dem Bereich Neurorobotik weistmoderate Verkäufe aus, hat keine Gewinne und einen Börsenwert vonannähernd 2 Milliarden US-Dollar.Die Japaner setzen voll auf die Neurorobotik, die es dem Hirn odergeschwächten Muskeln ermöglicht, Impulse zu erhalten. Das hilft, umeingeschränkt funktionierende Gliedmaßen wieder verwenden zu können.Die Geschichte des Unternehmens, das seltsame Technologienhochpäppelt und dann kommerziell erfolgreichen Blockbustern macht,ist beneidenswert. Erinnern Sie sich noch an VCR?Bionik Laboratories ist vergleichbar, allerdings mit bessererTechnologie. Die MIT-Professoren Dr. Hogan und Dr. Krebs, beidePioniere auf dem Gebiet der Neurorobotik, arbeiten mit Bionikzusammen. BNKL hat mehrere durch die FDA zugelassenen Produkte fürdie Rehabilitierung von Schlaganfallpatienten mitLähmungserscheinungen im Angebot, die bereitstehen, auf den Markt zukommen. Jährlich kommen 400.000 Schlaganfallpatienten hinzu, die miteiner Behinderung leben müssen, und diese sollten 2017 von derBionik-Neurorobotik profitieren. Bionik-Robotik wird bald zu einemwesentlichen Bestandteil des 15 Milliarden US-Dollar schweren Marktsfür Physiotherapie in den USA werden.Pressekontakt:Raydirksresearch@gmail.com1-917-443-1892Original-Content von: RAY DIRKS RESEARCH, übermittelt durch news aktuell