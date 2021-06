Ray Dalio: 5 Bausteine für mehr Erfolg!

Ray Dalio ist einer der erfolgreichsten Investoren der letzten Jahrzehnte. 1975 gründete er seine Investmentfirma Bridgewater Associates, die mit nur 5 Mio. US-Dollar verwaltetem Vermögen begann. Heute liegt es bei etwa 140 Mrd. US-Dollar (März 2021), was auf Bridgewaters Erfolg und infolgedessen auf den Zufluss neuer Investorengelder zurückzuführen ist.

Ray Dalio wurde im Laufe der Zeit mit seinen Investments und der Verwaltung von Geldern Dritter sehr vermögend. Im März 2021 lag sein Vermögen bei etwa 17 Mrd. US-Dollar. Er verfolgt einen für viele Menschen sicherlich sehr interessanten Investmentstil. So setzt Ray Dalio nicht wie Warren Buffett nur auf Einzelaktien, sondern streut seine Anlagen über viele verschiedene Vermögensklassen.

Die Folge ist eine sehr kontinuierliche Wertentwicklung seiner Fonds, weshalb ihm viele Pensionsfonds Gelder anvertrauen. Seine Fonds tragen Namen wie „All Weather“ (All-Wetter-Portfolio) oder „Pure Alpha“. Sie basieren auf der Theorie von Harry Markowitz und investieren in bis zu 20 verschiedene unkorrelierte Märkte.

2011 schrieb der Investor seine Lebens- und Investmentprinzipien nieder, weil er davon ausgeht, dass Erfolg kein Zufall ist. Hier sind einige wichtige Punkte aus seinem Buch.

Ray Dalio setzt auf Prinzipien

Für Ray Dalio sind Prinzipien ein sehr wichtiger Baustein für den Erfolg. Er hält sie für absolut unverzichtbar und hat ihren Nutzen bei vielen erfolgreichen Menschen beobachten können. Selbst für den Erfolg einer Firma und das friedliche Zusammenleben sind sie demnach sehr wichtig.

Sie geben dem Menschen eine Richtschnur, sollten bei Misserfolg aber auch angepasst werden. Als Investor wollte Ray Dalio erfolgreich sein und möglichst besser als der Markt abschneiden. So fand er beispielsweise heraus, dass die Konsensmeinung oft falsch liegt. Infolgedessen musste Ray Dalio lernen, sich seine eigene Meinung zu bilden. In dieser Hinsicht ähnelt er Warren Buffett.

Selbstreflektion und Ehrlichkeit

Ray Dalio bildet seine Meinung auf der Basis von Tatsachen. Dabei spielt brutale Ehrlichkeit eine wichtige Rolle. So nützt es dem Investor wenig, wenn er einen Standpunkt vertritt, der der Realität nicht standhält. Wenn Ray Dalio also bemerkt, dass eine seiner Prinzipien nicht gut funktioniert, kann er über Selbstreflektion und Ehrlichkeit sehr schnell Änderungen herbeiführen.

Ray Dalio über Selbstverwirklichung und eigenständiges Lernen

Ein weiterer wichtiger Baustein für Ray Dalios Erfolg liegt seiner Meinung nach darin, dass er für seine Ziele und nicht jene von Dritten arbeitet. Aus diesem Grund hat er sich relativ früh selbstständig gemacht und lernte schnell aus seinen Fehlern.

„Während die meisten anderen zu glauben scheinen, dass zu lernen, was uns beigebracht wird, der Weg zum Erfolg ist, glaube ich, dass selbst herauszufinden, was man will und wie man es bekommt, ein besserer Weg ist“, so Ray Dalio.

Wer noch mehr erfahren möchte, kann sein Buch „Die Prinzipien des Erfolgs“ studieren.

