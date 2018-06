Ravensburger Gruppe investiert in Wandel/Internationalisierung und Innovationskraft verstärkt im Fokus - 2017 konnte das Traditionsunternehmen einen Umsatz von 471,1 Millionen Euro erwirtschaften (AUDIO)

Stuttgart (ots) -Bilanz-Pressekonferenz heute in StuttgartMANUSKRIPT MIT O-TÖNENAnmoderation:Auch in Zeiten von Smartphone, Notebook und Spielekonsole sind sienach wie vor beliebt. Die klassischen Brettspiele wie "Fang den Hut","Das verrückte Labyrinth" oder "Malefiz" von Ravensburger. Und sogibt es auch heute wohl kein Kinderzimmer und keine Spielesammlung inDeutschland, in der nicht mindestens ein Produkt des oberschwäbischenTraditionsunternehmens vertreten ist. Dass die Spiele, Puzzles undBücher mit dem blauen Dreieck nach wie vor nichts von ihrerFaszination und Qualität verloren haben, belegen die Zahlen, dieRavensburger bei der heutigen (27.06.2018) Bilanz-Pressekonferenz inStuttgart vorgelegt hat. So hat die Ravensburger Gruppe hat imGeschäftsjahr 2017 in leicht rückläufigen Märkten einen Umsatz von471,1 Millionen Euro erwirtschaftet. Dieser lag auf dem Niveau desVorjahres. Ein gutes Ergebnis, so der Vorstandsvorsitzende derRavensburger Gruppe, Clemens Maier, heute in derbaden-württembergischen Landeshauptstadt:O-Ton Clemens MaierAlso, in Summe sind wir mit dem Ergebnis zufrieden. Wir hatteneinen stabilen Umsatz, der allerdings auch dadurch nur stabil - inAnführungszeichen - war, weil wir Vorjahr ein großes Sondergeschäfthatten. Wenn man das bereinigt, sind wir sowohl im Ausland als auchim Inland um 5 Prozent gewachsen, was ordentlich ist. In Summe sindwir mit dem Jahr, vor allem auch mit dem, was wir strategisch im Jahrangefangen und unternommen haben, zufrieden. (0:26)Erstmals seit fünf Jahren sind die Spielwarenmärkte in den fünfwichtigsten europäischen Ländern nicht gewachsen, sondern leichtzurückgegangen. Dass die Geschäftsentwicklung des mit 85 ProzentUmsatzanteil größten Ravensburger Geschäftsbereichs Spielwarengleichauf zum Vorjahr blieb ist vor diesem Hintergrund sehrerfreulich. Dieser erwirtschaftete mit allen Marken 398,8 MillionenEuro Umsatz. Im Ausland, das mit zwei Dritteln am Umsatz beteiligtist, legten die Ravensburger Spielwaren in fast allen Märkten inSumme sogar um 5,5 Prozent zu.O-Ton Clemens MaierIm Bereich Spielwaren, das ist ja der Bereich, den wirInternational machen, läuft inzwischen zwei Drittel des Geschäfts imAusland und natürlich haben wir dort auch noch nicht dieMarktanteile, wie wir sie in Deutschland haben. Da ist weiteresWachstumspotential. (0:12)Und selbstverständlich macht die zunehmende Globalisierung undDigitalisierung vor der Welt der Spielwaren nicht Halt. Im Gegenteil.Aktuelle Studien zeigen: Kinder verbringen immer mehr Zeit mitdigitalen Spielen - oft auf mobilen Geräten; Eltern kaufen Spielwarenund Bücher zunehmend im Internet ein - Kinder wie Elternkommunizieren und informieren sich online oder über Soziale Medien.Angesichts dieser Entwicklungen schlägt Ravensburger langfristig neueWege ein, so Clemens Maier:O-Ton Clemens MaierRavensburger steht heute und in Zukunft für das Thema spielerischeEntwicklung und dafür stehen wir schon immer. Das bleibt. Aber dasUmfeld verändert sich. Wie die Kinder spielen, wie Familieneinkaufen, wie sie kommunizieren - auf diese Punkte stellen wir unsein und setzen ganz viele Initiativen dort. Wir schauen, dass wirneue Plattformen entwickeln, dass wir aber auch diese Plattformen inder physischen Welt und in der digitalen Welt bespielen. Im wahrstenSinne des Wortes. Da die Zielgruppe, die Kinder, auch einen relativgroßen Anteil in der digitalen Welt verbringt. (0:34)Neue Wege einzuschlagen bedeutet bei Ravensburger aber nicht,traditionelle Wette zu vernachlässigen oder gar aufzugeben. ImGegenteil: Ravensburger verfolgt eine klare Strategie um digitalenWandel und klassische, haptische Spiele in Einklang zu bringen. Sosind die neuen Maßnahmen erste Schritte eines langfristig geplantenWandels bei Ravensburger. Er hat eine besondere Prägung, zumal dasZusammenwirken von Menschen verschiedener Generationen und Herkunftein Schlüsselfaktor im Familienunternehmen ist.O-Ton Clemens MaierIch glaube, das ist der Kern. Und das ist auch das Schöne an derStruktur der Firma wie sie heute ist. Wir haben ja wirklich eineheterogene Mitarbeiterstruktur über alle Altersgruppen, mit langerund neuer Zugehörigkeit im Inland und Ausland. Wenn man sich dieserMischung und der Reibung, die aus dieser Mischung entsteht, auchstellt, kommt da auch ein solides Ergebnis bei raus. (0:22)Abmoderation:2017 war ein erfolgreiches Jahr für die Ravensburger Gruppe. DasUnternehmen hat im vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 471,1Millionen Euro erwirtschaftet. Zum guten Ergebnis trug auch derGeschäftsbereich Freizeit und Promotion bei. Dieser stieg 2017 - auchdank eines Großauftrags - um 16,6 Prozent auf 17,7 Millionen Euro.Das zum Ravensburger Spieleland gehörende Feriendorf trug mit hohenÜbernachtungszahlen ebenfalls zu diesem Wachstum bei.