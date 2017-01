Nürnberg (ots) -6,9 Prozent Wachstum bei Ravensburger - Zuversicht vor Beginn derSpielwarenmesse in Nürnberg beim oberschwäbischenTraditionsunternehmenINTERVIEW mit Karsten Schmidt, Vorstandsvorsitzender RavensburgerGruppeAnmoderation:Ab heute (31.01.2017) blicken Spielwarenfans wieder gebannt nachNürnberg: Dann beginnt mit der Neuheitenschau die 68. Ausgabe derSpielwarenmesse. Als weltweit bedeutendste Veranstaltung der Branchebietet sie bis zum 6. Februar 2017 einen umfassenden Überblick überdie neuesten Trends auf dem Spielwarenmarkt. Über 2.800 Ausstellerwerden sage und schreibe 75.000 Neuheiten präsentieren - so viele wieauf keiner anderen Spielwarenfachmesse. Auch für Ravensburger ist dieMesse natürlich ein Pflichttermin. Der oberschwäbischeSpielwarenhersteller zeigt in Nürnberg eine Vielzahl neuer Produkteund startet mit viel Rückenwind ins neue Spielwarenjahr. Wir habenuns am Vorabend der Spielwarenmesse mit demRavensburger-Vorstandsvorsitzenden Karsten Schmidt unterhalten.1. Herr Schmidt, das neue Spielwarenjahr beginnt und dieRavensburger Gruppe kann sich mit einem Erfolgsergebnis im Rücken aufder Messe in Nürnberg präsentieren. Wie ist das Geschäftsjahr 2016aus Ravensburger-Sicht verlaufen? Wir sind zum zehnten Mal in Folgegewachsen, konkret um 6,9 Prozent. Hauptsächlich im Bereich "Spiele,Puzzle, Beschäftigung" und der Marke BRIO. Und gerade imSpielwarenbereich sind wir doppelt so stark gewachsen wie der Markt,das erfüllt uns natürlich mit Freude. (0:16)2. Erfreulich ist ja, dass dieses Ergebnis kein einmaligerAusschlag nach oben war, im Gegenteil: Sie können auf eine ganzeDekade Wachstum zurückblicken. Wo sehen Sie die Gründe für diesenlang anhaltenden Erfolg? Wir haben Innovationsmanagement aufgesetztund wirklich neuartige Produkte auf den Markt gebracht. Wir habenneue Produktmarken wie "tiptoy" oder "3D-Puzzles" auf den Marktgebracht. Und wir haben die rein haptischen Produkte schon relativfrüh - schon ab 2003 - durch digitale Elemente ergänzt, um so dasSpielerlebnis zu erhöhen. Und ich glaube, die drei Punkte sind dieErfolgsfaktoren der letzten Jahre. (0:22)3. Ein Trend in Nürnberg sind einmal mehr Lizenzprodukte wie "StarWars"-Puzzles, "Frozen"-Brettspiele oder "Minions"-Memorys. Wie hartumkämpft ist hier der Markt? Bei den Lizenzen ist es so: Sie müssendie Verträge lange unterschreiben, bevor die Filme in den Kinos sind.Das heißt, Sie gehen immer das Risiko ein, vielleicht auch etwaseinzukaufen, was gar nicht erfolgreich sein wird. Und das merken Siedann daran, dass Sie in der Regel Minimum Garantiezahlungen imVertrag haben. Das heißt, auch wenn Sie bestimmte Stückzahlen nichterreichen, müssen Sie immer noch an die Lizenzgeber zahlen. Dasheißt: Es ist immer ein Risikospiel und keiner kann vorhersagen, wieein Film einschlagen wird. (0:29)4. Ravensburger setzt in seiner Produktpalette nach wie vor auchauf das klassische Brettspiel. Wie erklären Sie es sich, dass geradeBrettspiele in den letzten Jahren echte Verkaufsschlager waren? Waswir sehen: Wann immer die Zeiten unruhiger und unsicherer werden,wachsen die haptischen Brettspiele. Das heißt, da scheint es einenTrend zu geben, sich in der Familie mehr zusammenzusetzen und mehrmiteinander zu spielen. Da sind die Brettspiele eine wichtige sozialeVerortung. Anders als bei Computerspielen sitzt man ja gemeinsam amTisch und spielt gemeinsam. Und wenn wir Kinder fragen, die ja auchgerne am Computer spielen: "Warum spielt ihr denn so gerneBrettspiele?", dann sagen die - neben dem Aspekt, dass es Spaß macht-, dass sie auch die Zeit ihrer Eltern haben. Die gehen soweit, dasssie sagen: "Da können unsere Eltern nicht davonlaufen." Was ich damitsagen will: Anders als bei digitalen Spielen geht es bei Brettspieleneinfach auch um das soziale Erlebnis von mehreren Menschenmiteinander. Und das ist durch nichts zu ersetzen. Und in schwierigenZeiten, wie wir sie gerade politisch erleben, wird das besonderswichtig. (0:51)5. Das heißt, das klassische Brettspiel hat eine Zukunft, geradeauch bei einem Traditionsunternehmen wie Ravensburger? Der Kern wirdauch bei uns immer das Haptische bleiben. Denn wir sind der tiefenÜberzeugung, dass die Haptik, das Taktile, wenn ein Kind spielt,durch nichts Digitales ersetzbar ist. Es kann ergänzt werden, abernicht ersetzt werden. (0:14)6. Welche Spieletrends sind für das Jahr 2017 aus Ihrer Sichtbereits abzusehen? Ein Trend ist Haptik plus das Digitale. Einweiterer Trend, den nennen die Amerikaner "Stam", das ist Spielware,bei der man beim Spielen naturwissenschaftliche Erkenntnisse erhält.Das kann zum Beispiel ein Roboter sein, den Sie programmieren müssen.Das sind Trends, die sich in den letzten Jahren abgezeichnet haben,von denen ich ausgehe, dass sie auch in den nächsten Jahren noch amMarkt sein werden. (0:20)7. Zum Abschluss noch ein Wort zu Ihrem bevorstehenden Abschied.Sie werden die Ravensburger Gruppe Ende März nach 15 Jahren Tätigkeitverlassen und das Ruder an Clemens Maier übergeben. Wie fällt IhreBilanz zu dieser erfolgreichen Zeit aus? Ich hatte mal einenMarketingdozenten, der hieß Professor Heil. Und der hat immer gesagt:"Geht zu einem großen Unternehmen und lernt das Handwerk und danngönnt euch irgendwann die Freude, bei einem mittelständischenUnternehmen gestalten zu können." Und das habe ich wirklich soerlebt. Anders als in den Großkonzernen, in denen ich früher tätigwar, konnte ich hier wirklich gestalten und fühlte mich alsUnternehmer. Und das gibt sehr viel Kraft und Energie und macht sehrviel Spaß. Deshalb waren das meine schönsten 15 Jahre in meinemBerufsleben. (0:27)Abmoderation:Die Spielewelt blickt ab heute nach Nürnberg. Auf der 68.Internationalen Spielwarenmesse stellen bis zum 6. Februar über 2.800Unternehmen aus dem In- und Ausland mehr als eine Million Produkteaus. Mittendrin: das oberschwäbische TraditionsunternehmenRavensburger, der führende Anbieter von Puzzles, Spielen undBeschäftigungsprodukten in Europa. Die Ravensburger Gruppe hat ihrenUmsatz im vergangenen Geschäftsjahr um 6,9 Prozent auf 474,5Millionen Euro gesteigert. Das hat das oberschwäbischeTraditionsunternehmen gestern am Vorabend der Messe bekanntgegeben.ACHTUNG REDAKTIONEN:Das Tonmaterial ist honorarfrei zur Verwendung. 