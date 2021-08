Raven SR-Aktie: Endlich grüner Wasserstoff für den Handel?

ein Unternehmen für erneuerbare Kraftstoffe, arbeitet mit(NYSE:RSG) zusammen, um ab Sommer 2022 an einem Standort in Richmond, Kalifornien, organische Abfälle zu grünem Wasserstoff zu verarbeiten. Das in Wyoming ansässige Unternehmen Raven SR wird zunächst bis zu 99,9 Tonnen organische Abfälle pro Tag auf der Deponie West Contra Costa Sanitary Landfill von Republic Services verarbeiten und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!