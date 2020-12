Raven Industries Aktie: Dieser Fondsmanager ist überzeugt!

Im Oktober begann Cathie Wood, CEO von ARK Investment, mit dem Kauf von Aktien von Raven Industries (NASDAQ:RAVN), einem Technologieunternehmen, das Kunden aus Landwirtschaft, Industrie und Verteidigung unterstützt. Wood kaufte an drei aufeinanderfolgenden Tagen im Oktober Aktien von Raven Industries für den Ark Autonomous& Robotics ETF (BATS:ARKQ). Der ETF hält einen Anteil von 5 Millionen Dollar an Raven, was etwa 0,5% des ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung