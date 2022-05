Raus aus diesem REIT: Das gilt für mich jetzt ein weiteres Mal für Tanger Factory Outlet Centers (WKN: 886676). Meine bisherige Position an dieser Aktie habe ich bereits um drei Viertel zusammenschrumpfen lassen. Nun ist es an der Zeit, den finalen Exit einzuläuten.

Witzigerweise ist der REIT in meinem Depot sogar ein Erfolg. Während ich diese Zeilen schreibe, liegt Tanger Factory Outlet Centers in meinem Portfolio noch 32,8 % im Plus. Trotzdem ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um zu sagen: Nix wie raus hier.

Raus aus diesem REIT: Value mit einem Kompromiss!

Tanger Factory Outlet Centers ist ein REIT, der zwar grundsätzlich solide performt und momentan von der Öffnungsperspektive profitiert. Durch steigende Frequenzen in Einkaufszentren und Outlet-Centren gibt es eine bessere Ausgangslage. Oder eine Value-These, die mit einer womöglich wachsenden Dividende und günstigen Bewertung einhergeht.

Aber mal im Ernst: Wofür steht Tanger Factory Outlet Centers? Wenn überhaupt, dann für einen guten Kompromiss bestehend aus Outlet-Centern. Eine Investitionsthese kann zwar sein, dass Foolishe Investoren den Outlet-Centern noch ihre Daseinsberechtigung beimessen. Selbst dann, wenn der E-Commerce-Siegeszug anhält. Aber es besteht auch die Möglichkeit, dass der E-Commerce den Druck erhöht, die Mieter sich zurückziehen und die Basis sinkt. Ich würde jedenfalls auf Sicht von zehn oder 20 Jahren nicht mit einem deutlichen Wachstum rechnen.

Der eine Grund, warum es für mich Raus aus diesem REIT heißt, ist daher: Unternehmensorientiert bin ich nicht überzeugt. Zudem gibt es gerade im REIT-Kosmos viele gut diversifizierte, besser strukturierte Aktien von Real Estate Investment Trusts, die ebenfalls nicht teuer sind, aber über einen besseren Fokus, mehr Diversifikation und ebenfalls günstige Bewertungen verfügen. Ja, sogar höhere Dividendenrenditen trotz defensiverer Klasse. Warum sollte man also mit den Kompromissen leben?

Unternehmensorientiert einfach nicht mehr top!

Tanger Factory Outlet Centers war für mich als Dividendenaristokrat mit ursprünglich 10 % Dividendenrendite eine attraktive Wette. Das Coronavirus hat diese Investitionsthese zerstört. Auch deshalb hätte es eigentlich schon vorher heißen sollen: Raus aus diesem REIT!

Aber die Bewertungen verändern sich gerade noch einmal. Viele Real Estate Investment Trusts mit besseren operativen Grundlagen und mehr Qualität sind jetzt teilweise ähnlich attraktiv und mit höheren Dividendenrenditen bewertet. Mein Geld ist dort definitiv besser investiert, wenn ich an diesen Aktien einfach ohne auch den kleinsten Zweifel festhalten kann.

Der Artikel Raus aus diesem REIT! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Tanger Factory Outlet Centers. The Motley Fool empfiehlt Tanger Factory Outlet Center.

