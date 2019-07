Raus aus der Stadt: Wer eine halbe Stunde nach Frankfurt pendelt, spart beim Hauskauf bis zu 44 Prozent

Nürnberg (ots) - Eine Analyse der angebotenen Hauspreise inFrankfurt und Umland von immowelt.de zeigt: Beliebte Pendelstädte mitSparpotenzial: In Nidderau, Rodgau und Hanau zahlen Hauskäufer bis zu44 Prozent weniger als in Frankfurt / Teurer Taunus: In Kronberg undKönigstein kosten Häuser bis zu 65 Prozent mehr / Eine Stundependeln: In Weilmünster zahlen Käufer sogar 77 Prozent weniger als inFrankfurt / 5-Jahresvergleich: Verdopplung der Preise im Umland,Frankfurt mit einem Plus von 33 ProzentIn Frankfurt ein Haus zu kaufen, ist eine kostspielige Sache. DerWeg raus aus der Stadt ist für viele Käufer daher die einzigeMöglichkeit, sich den Traum vom Eigenheim zu verwirklichen. Wer einehalbe Stunde pendelt, kann so bis zu 44 Prozent der Kosten sparen. Zudiesem Ergebnis kommt eine aktuelle Analyse von immowelt.de. Dafürwurden die Angebotspreise von Häusern in Frankfurt am Main und 110ausgewählten Gemeinden im Umland untersucht. Demnach werden Häuser inFrankfurt für 600.000 Euro im Median angeboten. Zahlreicherenovierungsbedürftige Bestandsimmobilien mit kleinen Grundstückendrücken den Preis nach unten. Neubauten oder sanierte Objekte sindhingegen deutlich teurer. Suchen Käufer im Osten der Finanzmetropole,finden sie auch preiswerteren Wohnraum. In Nidderau kosten Häuser zumBeispiel im Median 339.000 Euro - das sind 44 Prozent weniger alsdirekt in Frankfurt. Bei vielen der angebotenen Objekte müssen auchhier Renovierungskosten einkalkuliert werden. Dafür sind dieGrundstücke häufig größer als in der Stadt. Neben den Preisen machtdie kurze Pendeldauer von 30 Minuten die Gemeinde besonders attraktiv- immerhin knapp jeder 8. Einwohner pendelt von Nidderau nachFrankfurt.Weitere preiswerte Alternativen sind Hainburg mit einer Ersparnisvon 41 Prozent und Bruchköbel mit 38 Prozent. In beiden Gemeinden istdas Angebot durchmischt. Das Gleiche gilt auch für Rodgau und Hanau.Aus beiden Städten fahren mehrere tausend Arbeitnehmer in dieMainmetropole und Häuser sind dort noch deutlich preiswerter. InRodgau zahlen Käufer im Mittel 34 Prozent weniger, in Hanau 30Prozent. Genauso wie in Frankfurt gilt auch hier: Exklusive oderneugebaute Objekte sind deutlich teurer.Luxusvillen im Taunus: Häuser 400.000 Euro teurer als in FrankfurtDen größtmöglichen Kontrast zu den preiswerten Gemeinden im Ostenfinden Käufer im Westen vor. Besonders im Taunus sind Häuser für einenormale Familie kaum leistbar. Die teuerste aller untersuchten Städteist Kronberg mit mittleren Kaufpreisen von 990.000 Euro, dichtgefolgt von Königstein mit 975.000 Euro. Damit sind beide Gemeindenknapp 400.000 Euro teurer als Frankfurt. Die Lage im Grünen und diekurzen Pendelzeit von 30 Minuten ins Frankfurter Zentrum machenKronberg und Königstein besonders attraktiv für Gutverdiener aus derBanken- und Finanzbranche. Das verdeutlichen die Pendelzahlen: Knappjeder 8. Bewohner arbeitet in Frankfurt. Luxuriöse Villen mitriesigen Grundstücken - teils neu gebaut, teils aufwendig saniert -prägen hier das Angebot. Auch weitere Gemeinden im Taunus, die binnen30 Minuten aus dem Frankfurter Zentrum erreichbar sind, befinden sichpreislich weit oben. In Bad Soden, Bad Homburg und Oberursel kostenHäuser im Median mehr als 700.000 Euro.Zusätzlich zu den Städten im Taunus sind Häuser vor allem inunmittelbarer Nähe zu Frankfurt teuer. Bad Vilbel (709.000 Euro) imNorden und Neu-Isenburg (695.000 Euro) im Süden Frankfurts liegenbeide gerade einmal 20 Minuten entfernt. Die kurze Pendelzeit inKombination mit häufig größeren Grundstücken als in derFinanzmetropole machen beide Städte besonders attraktiv.Wiesbaden und Darmstadt auf Frankfurter NiveauNeben den kleineren Gemeinden sind auch zahlreiche Großstädte inPendelentfernung. Aus rein finanziellen Gründen lohnt sich derHauskauf in den meisten von ihnen allerdings nicht. In Wiesbaden(587.000 Euro) und Darmstadt (585.000 Euro) sind die Preise nurminimal günstiger als in Frankfurt. Das Angebot ist gemischt, Käuferstehen oft vor der Wahl - älteres Haus mit großem Grundstück oder einneugebautes Reihenhaus mit weniger Platz. Ein etwas niedrigeresPreisniveau gibt es auf der anderen Seite des Rheins in Mainz(516.000 Euro). Noch weniger zahlen Käufer in Offenbach (495.000Euro), was an zahlreichen renovierungsbedürftigen Bestandsimmobilienliegt. Die niedrigen Preise locken auch zunehmend Arbeitnehmer ausFrankfurt an - allein von 2013 auf 2018 hat sich die Pendlerzahl umüber 4.000 erhöht.Eine Stunde pendeln, bis zu 77 Prozent sparenAm meisten können Familien hingegen sparen, wenn sie noch weiteraus der Stadt hinausziehen. Im 40-Minuten-Radius sind die Preise inButzbach 49 Prozent günstiger als in Frankfurt, 50 Minuten entferntweist Wächtersbach mit 62 Prozent die größte Ersparnis auf. Werbereit ist eine Stunde zu pendelt, zahlt sogar bis zu 77 Prozentweniger. In Weilmünster kosten Häuser gerade einmal 141.000 Euro.Allerdings bekommen Käufer für diese Summe in der Regel Objekte mitSanierungsbedarf. Ein weiterer Grund für die günstigen Preise ist dieAnbindung: Die Kleinstadt im Norden des Taunus ist aufgrund ihrergeografischen Lage im Mittelgebirge nicht ans Autobahn-Netzangeschlossen, der Weg über die Bundesstraße nach Frankfurt istbesonders im Berufsverkehr mit vielen Staus verbunden. Das dürfteauch einer der Gründe sein, warum nur gut 300 Einwohnern pendeln.Besser angebunden, aber deutlich weiter entfernt, liegt Grünberg. DieStadt im Westen von Gießen ist mit 178.000 Euro am zweitgünstigstenund ist vor allem für Pendler in die Universitätsstadt einepreiswerte Alternative. Denn in Gießen kosten Häuser im Mittel369.000 Euro.Doch auch langes Pendeln bedeutet nicht zwangsläufig günstigeAngebote. In Schriesheim (510.000 Euro) oder Bensheim (499.000 Euro),die vor den Toren Heidelbergs und Mannheims liegen, kostet der Traumvom Eigenheim etwa eine halbe Million Euro.5-Jahresvergleich: Verdopplung der PreiseDie hohen Preise in Frankfurt haben dazu geführt, dass dieNachfrage in den Umlandgemeinden stark zugenommen hat. Die Folge: Eswird viel neu gebaut. Die Hauspreise sind dadurch in den vergangenen5 Jahren teilweise sogar drei- bis viermal so stark gestiegen wie inder Finanzmetropole, wo sie sich um 33 Prozent verteuert haben. Dengrößten Preissprung verzeichnet Nierstein: In der Kommune direkt amRhein müssen Käufer 119 Prozent mehr zahlen als noch 2013. Auch inUsingen (+105 Prozent) und Raunheim (+102 Prozent) haben sich diePreise mehr als verdoppelt. Usingen (434.000 Euro) rückt immer mehrin den Fokus, da es eine preiswerte Alternative zu den teurenGemeinden im Taunus ist. Raunheim (439.000 Euro) profitiert von derunmittelbaren Nähe zum Flughafen Frankfurt, der zugleich einer dergrößten Arbeitgeber der Region ist. Die gestiegene Nachfrage spiegeltsich auch in den Pendlerzahlen wider. Diese sind in allen dreiUmlandgemeinden seit 2013 stark angestiegen.Eine Grafik in druckfähiger Auflösung steht hier zum Downloadbereit: http://ots.de/4VR6flAusführliche Ergebnistabellen zur Pressemitteilung können hierheruntergeladen werden: http://ots.de/fq6W9cBerechnungsgrundlageDatenbasis für die Berechnung der Kaufpreise für Häuser inFrankfurt und den ausgewählten Umlandgemeinden waren 70.000 aufimmowelt.de inserierte Angebote. Die Preise sind jeweils Angebots-,keine Abschlusspreise. Die Preise geben jeweils den Median der 2013und 2018 angebotenen Häuser wieder. Der Median ist der mittlere Wertder Angebotspreise. Die Daten zu den Einpendlern nach Frankfurtbasieren auf den Pendlerverflechtungsdaten auf Gemeindeebene derBundesagentur für Arbeit (Stand: 30.06.2013 und 30.06.2018). DiePendelzeiten beruhen auf den Daten der GfK. 