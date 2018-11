Raus aus den Schulden: Grönemeyer an Buß- und Bettag im ZDF (FOTO)

Mainz (ots) -Dietrich Grönemeyer begegnet in seiner Sendung "DietrichGrönemeyer - Leben ist mehr!" am Buß- und Bettag, Mittwoch, 21.November 2018, um 17.45 Uhr Menschen, die in die Überschuldunggeraten sind und die versuchen, sich aus dieser Situation zubefreien.Fast jeder zehnte Erwachsene in Deutschland ist überschuldet. Werden Weg aus der Schuldenfalle finden will, muss sich seinerVerantwortung stellen und oft einen Neuanfang wagen. Bei seinenBegegnungen mit einer jungen Frau, die Privatinsolvenz anmeldenmusste, oder einem Unternehmer, dessen Firma Pleite ging, erfährtDietrich Grönemeyer, wie Schulden Menschen zerstören können - unddass der Weg zwar schwer ist, aber auch Chancen eröffnet, eine neueEinstellung zum Leben und zu dem zu finden, was wirklich wichtig ist.Ansprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100 und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/lebenistmehr"Dietrich Grönemeyer - Leben ist mehr!" in der ZDFmediathek:https://zdf.de/gesellschaft/dietrich-groenemeyer-leben-ist-mehrhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell