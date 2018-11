Raus aus den Kinderschuhen: Startup wird erwachsen

Lübbecke (ots) - Home Deluxe GmbH setzt Wachstumskurs mitbekannten Partnern fortAls vor einem halben Jahr der Anruf aus Mühlheim kam, war dieAufregung im Hause Home Deluxe groß. Deutschlands beliebtesterDiscounter, Aldi Süd bekundete sein Interesse an einer Kooperation.Im Sommer nun wurden die Verträge für die Zusammenarbeitunterzeichnet.Die Home Deluxe GmbH, das Start-Up-Unternehmen aus Lübbecke bietetqualitativ hochwertige Premiumartikel rund um Haus und Garten an.Anders als klassische Onlinehändler lässt das Unternehmen dieProdukte selbst produzieren. Sie werden mit eigenem Markennamen weitunter den üblichen Marktpreisen verkauft. Die Idee dahinter ist, dasPreisempfinden bei exklusiven Artikeln zu ändern und zu beweisen,dass Qualität nicht teuer sein muss.Auf der Homepage kann die gesamte Produktpalette angeschaut undbestellt werden. Dort gibt es auch einen virtuellen Rundgang durchdie großzügigen Ausstellungsräume in Lübbecke- Alswede, die manselbstverständlich auch direkt besuchen kann.Daneben werden die Produkte auch über externe Partner angeboten.Schon seit geraumer Zeit bestehen erfolgreiche Kooperationen mitOnlineplattformen wie Amazon und Ebay, Baur, Quelle, Otto,Hagebaumarkt, Netto, Plus, Real und demnächst auch Norma.Home Deluxe verkauft keine Saisonware, sondern kann auf ein festesSortiment zurückgreifen und so den Markt ganzjährig bedienen. DasUnternehmen hat sich durch seine Erzeugnisse und Zuverlässigkeiteinen sehr guten Ruf bei den Kunden und in der gesamten Brancheerarbeitet.Davon hörte wohl auch das Management aus der Aldi-Zentrale. Siezeigten sehr großes Interesse an einer Zusammenarbeit. Aldi Süd hatselbst keinen Online Shop über den Ware bestellt werden könnte. DasSortiment wird ausschließlich in den Filialen angeboten.Das neue Geschäftsmodell ist für beide Partner und die Kunden vonVorteil. Es funktioniert ganz einfach. Aldi Süd stellt spezielleProdukte von Home Deluxe als Aktionsware in seinen Prospekten vor.Der Kunde geht in die Aldi Filiale, bezahlt den ausgewählten Artikelund erhält an der Kasse einen Guthaben-Bon mit PIN. Telefonisch oderonline löst er den Bon ein und die Ware wird ihm bequem nach Hausegeliefert. Besonders bei großvolumigen und sperrigen Gegenständen wieGartenmöbeln, Infrarotkabinen, Saunen oder Heizkörpern ist es für denKunden von Vorteil, wenn er sich um den Transport nicht kümmern muss.Das Aufnehmen der Bestellung, die Lieferung des Sperrguts und andereServiceleistungen, wie eventuell anfallende Reklamationen oderRücknahmen, übernimmt Home Deluxe.Durch die Zusammenarbeit können beide Seiten Vorteile generieren.Eine Win - win - Situation für das Startup und das etablierteUnternehmen. Aldi Süd als Filialist erhält die Möglichkeit sich amOnline Geschäft zu beteiligen und kann zu bestimmten Produktweltenwie Fitness, Haus und Garten eine Auswahl an qualitativ hochwertigenAktionsartikeln anbieten. Home Deluxe kann seine Vertriebsstrukturweiter ausbauen und neue Kundenkreise gewinnen.Im letzten Jahr konnte der Umsatz von 14 Millionen auf jetzt 21Millionen gesteigert werden. Für nächstes Jahr sind 28-30 Millionenfest anvisiert. Alexander Thoss, Gründer und Geschäftsführer von HomeDeluxe: "Wir möchten auch in den nächsten Jahren weiter wachsen.Dabei steht zunächst nicht die Erweiterung unserer Produktpalette imVordergrund, sondern der gezielte Vertriebsaufbau. Im Erschließenneuer Vertriebskanäle, wie jetzt mit Aldi Süd, liegt das größteWachstumspotenzial für uns."Pressekontakt:Home Deluxe GmbHSchanzeweg 232312 LübbeckeDeutschlandOriginal-Content von: Home Deluxe GmbH, übermittelt durch news aktuell