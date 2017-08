Essen (ots) -Grüne Wohlfühloase im hippen Großstadtdschungel: Wie erfrischendund spannend eine Auszeit umgeben von Gartenblühern sein kann, zeigtPflanzenfreude.de ab dem 02. September mit der "Green Day Break"mitten in Köln-Neustadt. Digitale Nomaden, Pflanzenliebhaber undHobby-Gourmets bekommen im Hinterhof des Coworking Cafés Wndrfuel füreine Woche die Möglichkeit, sich neben veganen Superfoods und grünenSmoothies durch ein botanisches Programm inklusive Frischluftbonus zuprobieren.Ob Green Cooking mit Genießer-Magazin essen & trinken, exklusiverPlanting Workshop betreut von Pflanzenexpertin Melodie Michelberger,kreativer DIY-Day hosted by COUCH oder Pop-up Yoga - bis zum 08.September machen an der Zülpicher Straße/ Ecke Heinsbergstraßezahlreiche Events und Mitmach-Aktionen das Pflanzenglück erlebbar undliefern wertvolle Energie für Körper und Geist. Auch an derSelfexperience-Insel können detailverliebte Bastelfreunde undangehende Pflanzenstylisten den ganzen Tag über selbst aktiv werden,die neusten Outdoor-Trends erfahren und wertvolle Impressionen,Pflegetipps und It-Pieces für den eigenen Stadtgarten mit nach Hausenehmen.Am 02. September öffnet Pflanzenfreude.de die "Green DayBreak"-Türen zur urbanen Gartenwelt und veranstaltet als Kick-Off einlegeres Open House Weekend: Lassen Sie sich bereits vor Programmstartvon trendigen Sommer- und Herbstblühern inspirieren und sammeln Siewohltuende Kraft für die kommende, ereignisreiche Outdoor-Woche imZeichen der grünen Vielfalt.Wo: WNDRFUEL, Zülpicher Straße 30, 50674 KölnWann: 02.09.17 bis 08.09.17Open House Weekend: 02. + 03.09.17, ab 14 UhrStay tuned: Den Timetable zur "Green Day Break" sowie alleweiteren Informationen zu Programmhöhepunkten und Workshops findenSie ab sofort unter http://www.pflanzenfreude.de und aufhttp://www.facebook.com/diepflanzenfreude.Falls Ihnen eine Veranstaltung bereits jetzt schon besonderszusagt, freuen wir uns auch vorab sehr über Ihre formlose Anmeldungper E-Mail.Herzliche Grüße Ihr Pflanzenfreude.de-TeamÜber BlumenbüroDas Blumenbüro ist das Marketingherz für Blumen und Pflanzen,gegründet für und durch die Zierpflanzenbranche. Durch Werbe- undVerkaufsförderungsaktivitäten lassen wir Menschen erleben, dassBlumen und Pflanzen etwas Besonderes sind. Wir wollen sie aucherfahren lassen, dass Blumen und Pflanzen glücklich machen undanregen, dieses warme Gefühl zu teilen und weiter zu geben. Dadurchträgt das Blumenbüro dazu bei, die Nachfrage nach Blumen und Pflanzenzu steigern. http://www.blumenbuero.dePressekontakt:Zucker.Kommunikation GmbHTeam Pflanzenfreude.deTorstraße 107, 10119 BerlinFon: 030 / 247 587-0, Fax: 030 / 247 587-77Mail: garten@zucker-kommunikation.deWeb: http://www.zucker-kommunikation.deOriginal-Content von: Blumenb?ro, übermittelt durch news aktuell