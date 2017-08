Raus dem Schatten: Wohnungsnot muss Thema im Kanzleramt werden - 10 Gebote gegen Wohnungslosigkeit - Pressekonferenz am 7.9.2017 mit Livestream

Berlin (ots) - Die Katholische BundesarbeitsgemeinschaftWohnungslosenhilfe (KAG W) fordert einen grundlegenden Wandel in derPolitik gegen Wohnungsnot. Die KAG W hat 10 Gebote gegenWohnungslosigkeit formuliert, um alle Politiker aufzufordern, endlichentschlossen zu handeln. Am 7.9.2017 um 11:00 Uhr stellen UlrikeKostka (Berlin), Vorsitzende der KAG W, Andrea Hniopek (Hamburg) undThomas Rutschmann (Freiburg) die 10 Gebote vor. Auch Betroffenekommen zu Wort. Die Pressekonferenz findet im Hofeingang derCaritas-Ambulanz für Wohnungslose am Bahnhof Zoo, Jebensstraße 3,10623 Berlin statt. Die Veranstaltung wird live im Internetübertragen (www.caritas-berlin.de).Die Wohnungsnot in Deutschland wird zu einem immer drängenderenProblem. Betroffen sind nicht nur Obdachlose und Wohnungslose, derenZahl seit Jahren stetig steigt. Die Wohnungsnot ist in der Mitteunserer Gesellschaft angekommen. Laut einer Prognos-Studie fehlen inDeutschland derzeit rund eine Million Wohnungen, allein in Berlinsind schätzungsweise mehr als 20.000 Menschen wohnungslos. Der Mangelan Wohnraum beschränkt sich aber nicht mehr nur auf die deutschenGroßstädte, sondern zunehmend auch auf ländliche Regionen."Dieselgipfel sind sicherlich wichtig. Aber hier geht es um dieelementaren Grundbedürfnisse der Menschen. Die Politik gegenWohnungslosigkeit gehört ins Kanzleramt", erklärt Ulrike Kostka."Bund, Länder und Kommunen müssen das Problem gemeinsam anpacken.Schließlich geht es um grundlegende Fragen der Menschenwürde. UmLösungen aufzuzeigen, haben wir die 10 Gebote gegen Wohnungslosigkeitformuliert", sagt Kostka, Vorsitzende der Kath.Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (KAG W) und Direktorindes Caritasverbandes für das Erzbistum Berlin. Neben Kostka werdenAndrea Hniopek, Leiterin der Abteilung Existenzsicherung desCaritasverbandes Hamburg und Thomas Rutschmann, ReferatsleiterWohnungslosenhilfe der AGJ -Fachverband für Prävention undRehabilitation, Freiburg, über ihre Erfahrungen aus anderen Städtenund aus ländlichen Regionen berichten. "Wenn jetzt nicht entschlossengehandelt wird, wird die Wohnungsnot den sozialen Frieden gefährden.Deshalb holen wir das Thema heraus aus dem Schatten und übertragenunsere Pressekonferenz per Livestream im Internet und in den sozialenMedien. Wir wollen das Thema so in den Mittelpunkt der Wahrnehmungrücken", sagt Kostka.Die KAG W setzt sich ein, die Verarmung und soziale Ausgrenzungwohnungsloser Menschen zu verhindern und ihre Integration in dieGesellschaft zu verwirklichen. Mehr als 400 katholische Einrichtungenund Dienste unterstützen in Deutschland obdachlose, wohnungslose undvon Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen.Weitere Informationen: www.kagw.dePressekontakt:Thomas GleißnerTel: 030 666 33 1502 - 0171 287 47 63 -E-Mail: t.gleissner@caritas-berlin.deOriginal-Content von: Caritasverband f?r das Erzbistum Berlin e.V., übermittelt durch news aktuell