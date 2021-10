Raumfahrtfirma von Amazon-Gründer Bezos plant eigene Station im All

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Raumfahrtfirma von Amazon -Gründer Jeff Bezos plant eine eigene Station im All.



Die Raumstation mit dem Namen "Orbital Reef" werde gemeinsam mit mehreren Partnern, darunter beispielsweise Boeing , gebaut und solle zwischen 2025 und 2030 ins All gebracht werden, teilte die Firma Blue Origin am Montag mit. "Orbital Reef" solle Platz für bis zu zehn Menschen bieten und außerdem als eine Art "Gewerbegelände" dienen, sowie als Anlaufpunkt für Weltraum-Touristen.

Die bislang größte und langlebigste Raumstation ist die von der US-Raumfahrtbehörde Nasa gemeinsam mit zahlreichen Partner-Behörden aus aller Welt betriebene Internationale Raumstation ISS, die seit 2000 dauerhaft von wechselnden Astronauten bewohnt wird. Mehrere private Unternehmen haben schon Pläne für kommerzielle Raumstationen angekündigt./cah/DP/zb