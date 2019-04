Rauf auf den Lümmel, rein ins Vergnügen! Kondome aufziehen so easy wie noch nie: Mit BILLY BOY geht's einfach drauf (FOTO)

Zeven (ots) -Sex ist die schönste Nebensache der Welt? #nasichi! Wenn da nichtmanchmal die eine oder andere Stolperfalle wäre - wie beispielsweisedas richtige Abrollen eines Kondoms. Dabei könnte es alles so einfachsein - wortwörtlich! Denn BILLY BOY hat jetzt mit Einfach drauf einneues Kondom im Sortiment, das seinem Namen alle Ehre macht. DasKondom ist leichter abrollbar, passgenau und drauf und dran, sich alsunverzichtbarer Begleiter in den Schlafzimmern, Küchen, Autos undanderen Schäferstündchen-Orten dieser Welt durchzusetzen. Dastransparente Kondom aus Naturkautschuklatex wird in Norddeutschlandhergestellt und ist ab April im Handel erhältlich.Vorsicht ist besser als Nachsicht - bei kaum einem Thema istdieser Spruch so wahr wie beim Sex, sonst wird aus Spaß bald Ernst.Nicht umsonst zählen Kondome zu den beliebtesten nicht-hormonellenVerhütungsmitteln und schützen dabei nicht nur vor ungewolltenSchwangerschaften, sondern auch vor unerwünschten sexuellübertragbaren Infektionen. Denn schließlich gehört zu safer Sex mehrdazu als Bienchen und Blümchen. Neben dem Schutz, der für Verbraucheran erster Stelle steht, wünschen diese sich vor allem eines: einKondom, das leichter abzurollen ist und das passgenau sitzt. Dasergab eine im März 2019 von BILLY BOY durchgeführte Umfrage beiKondom-Verwendern rund um das beliebte Verhütungsmittel.Doch beim richtigen Umgang und der Verwendung der Kondome gibt esoftmals viele Fragezeichen. Für 32 Prozent ist vor allem das ThemaAbrollen ein Problem, sei es, weil das Kondom zu eng sitzt (37Prozent), nicht feucht genug ist (22 Prozent) oder das Know-how überdas richtige Abrollen nicht vorhanden ist (10 Prozent). WichtigeGründe für BILLY BOY, Einfach drauf ins Rennen zu schicken. Denndurch seine konturierte Form lässt sich das neue Kondom extra leichtabrollen und besticht zudem durch eine komfortable Passform. EinfachKondom auspacken, aufsetzen, abrollen und schon ist Man(n) bereit fürden Einsatz? #nasichi #einfachdrauf4 Tipps für das perfekte Erlebnis:Verpackung auf, Tüte auf den Lümmel und rein das Ding! AberVorsicht: Das Kondom darf beim Öffnen der Verpackung nicht beschädigtwerden. Daher die Siegelfolie nur an der gekennzeichneten Stelleöffnen und darauf achten, dass das Gummi nicht mit scharfkantigenGegenständen, Schmuck oder auch spitzen Fingernägeln in Berührungkommt.Zum Aufziehen die Spitze des Kondoms zwischen Daumen undZeigefinger festhalten, dass dort kein Luftpolster entsteht. Nun dieVorhat zurückziehen und das Gummi auf dem Herzstück des Mannesabrollen. Dabei ist es wichtig, dass die kleine Spitze des Kondomsnach oben zeigt - andernfalls ist es falsch herum.Das Kondom lässt sich nicht richtig abrollen? Don't panic! Dannist bestimmt die Abrollrichtigung falsch. Aber Achtung! Bitte nichtdas Kondom umdrehen und erneut benutzen, da sonst Körpersekrete aufden Partner übertragen werden und ein vollständiger Schutz vor einerSchwangerschaft oder sexuell übertragbaren Infektion nicht mehrgewährleistet ist. Also: Immer ein neues Kondom verwenden!Auch, wenn es vielleicht auf der Hand liegt, soll es trotzdemerwähnt werden: der Penis muss erigiert sein und sollte vorErschlaffung definitiv herausgezogen werden. Denn auf eine schlappeBanane passt kein Gummi! Sonst ist die Überraschung am Ende groß -und heißt Fabian oder Nadine.Pressekontakt:P.U.N.K.T. PR GmbHBenjamin KolthoffVölckersstraße 44,22765 HamburgTel.: 040 853760-0E-Mail: bkolthoff@punkt-pr.deOriginal-Content von: MAPA GmbH, übermittelt durch news aktuell