Rauchverbot in Autos mit Kindern - Länderminister suchen Position

KIEL (dpa-AFX) - Für die Einführung eines bundesweiten Rauchverbots in Autos mit Kindern wollen die Länder eine gemeinsame Position abstimmen.



Es solle ein Umlaufbeschluss der 16 Gesundheitsminister der Länder initiiert werden, teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag in Kiel mit. Ein möglicher Vorstoß zu einem Rauchverbot in Autos mit Minderjährigen sei bei der Gesundheitsministerkonferenz in Düsseldorf - auf Initiative Baden-Württembergs - erörtert worden.

"Für Schleswig-Holstein hat der Gesundheitsschutz für Kinder Vorrang", betonte Gesundheitminister Heiner Garg (FDP), der sich für ein Rauchverbot im Auto mit Minderjährigen aussprach - wie bereits der Landtag in Kiel vergangene Woche. Sollten die Länder eine gemeinsame Position finden, könnte der Bund zu weiteren Schritten aufgefordert werden./mho/DP/mis