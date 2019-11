Rauchstopp zahlt sich auch für Senioren aus (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Niemand ist zu alt, um mit dem Rauchen aufzuhören. Bei älteren Menschen zahltsich der Rauchstopp laut dem Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" sogarbesonders aus. Sie blühen geradezu auf - beobachten Experten wie der TherapeutDr. Tobias Rüther von der Universitätsklinik München. Kurzatmigkeit, Husten undLeistungsschwäche lassen innerhalb kürzester Zeit nach. Das Risiko, einenInfarkt zu erleiden (oder einen zweiten), halbiert sich.Das Erfolgsrezept für den Rauchausstieg besteht oft in der Wahl der richtigenStrategie. Manchen gelingt es mit der Silvester-Methode: "Morgen hör ich auf!"Andere, vor allem stärkere Raucher, kommen eher mit Anleitung oder Medikamentenans Ziel.Im aktuellen "Senioren Ratgeber" finden Raucher eine Erklärung verschiedenerEntwöhnungsmethoden sowie einen Test, der ihnen hilft, sich besser einzuschätzenund so den besten Weg zu finden.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. DasApothekenmagazin "Senioren Ratgeber" 11/2019 liegt aktuell in den meistenApotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell