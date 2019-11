Berlin (ots) -Seit dem 1. Januar dieses Jahres gilt in Thüringen die gesetzlicheRauchmelderpflicht für sämtliche Wohngebäude. Diese Verpflichtung betrifftvermietete Immobilien ebenso wie selbstgenutztes Wohneigentum. Aus anderenBundesländern, in denen schon seit Jahren Rauchmelder vorgeschrieben sind, istjedoch bekannt, dass vor allem private Wohneigentümer sich oft nichtangesprochen fühlen. Die Initiative "Rauchmelder retten Leben" appelliert daheran alle Thüringer Eigentümer, die Rauchmelderpflicht zu erfüllen und Geräte zuinstallieren. Der Grund: Rauchmelder helfen die Zahl der Brandtoten zuminimieren, denn zwei Drittel aller Brandopfer werden noch immer im Schlaf vomFeuer überrascht."Rauchmelder sind Lebensretter - vor allem nachts. Deshalb sollten auch Haus-und Wohnungsbesitzer, die in ihrer eigenen Immobilie wohnen, ihre Pflicht ernstnehmen und Rauchmelder installieren. Viele Eigentümer denken leider immer noch,dass die Rauchmelderpflicht nur für Vermieter gilt", sagt Christian Rudolph,Vorstand beim Forum Brandprävention e.V. Formelle Kontrollen durch denGesetzgeber finden zwar aktuell nicht statt, die Haftpflichtversicherungen fürEigentümer sehen jedoch vor, dass die gesetzlichen Bestimmungen zu erfüllensind.Verhalten im Brandfall entscheidet über Leben und Tod"Wir sind sehr froh, dass die Rauchmelderpflicht die Haushalte in Thüringensicherer macht. Das ist aber nur gewährleistet, wenn man auch weiß, wie man sichim Brandfall richtig verhält und beispielsweise auf keinen Fall ins verrauchteTreppenhaus läuft", erklärt Lars Oschmann vom Thüringer Feuerwehr-Verband undergänzt: "Wenn es in der Wohnung brennt, sollte diese schnellstmöglich verlassenwerden. Brennt das Treppenhaus oder ist es verraucht, bleibt man in der Wohnungund ruft die Feuerwehr über den Notruf 112. Wichtig ist, alle Türen zwischensich und dem Brandherd zu schließen, damit sich Feuer und Rauch nicht weiterausbreiten."Mehr zum richtigen Verhalten im Brandfall unter:www.rauchmelder-lebensretter.de/verhalten-im-brandfallWo müssen Rauchmelder installiert werden?Laut Bauordnung müssen in Thüringen alle Kinder- und Schlafzimmer sowie Flure,über die Rettungswege von Aufenthaltsräumen führen, mit mindestens je einemRauchmelder ausgestattet sein. In Einfamilienhäusern mit einem offenenTreppenraum gilt dieser als Fluchtweg und muss mit einem Melder am höchstenPunkt ausgestattet werden. Weitere Geräte sollten idealerweise inAufenthaltsräumen wie im Wohnzimmer angebracht sein, da hier die Brandgefahrbesonders groß ist. Für den Einbau und die Wartung der Rauchmelder ist derEigentümer verantwortlich.Q-Rauchmelder reduzieren Falschalarme und sorgen für mehr Sicherheit Eigentümer,die Wert auf zuverlässige Rauchmelder legen, können sich am unabhängigenQualitätszeichen 'Q' orientieren. Q-Rauchmelder haben eine festeingebaute10-Jahres-Batterie und sind besonders zu empfehlen, weil sie Falschalarmedeutlich reduzieren. "Generell sollte man bei der Anschaffung auf langlebigeQualitätsrauchmelder achten und diese regelmäßig überprüfen, damit wir nicht zuEinsätzen fahren müssen, bei denen der Rauchmelder nur aufgrund einer leerenBatterie ausgelöst hat", meint der Vorsitzende des ThüringerFeuerwehr-Verbandes.Weitere Informationen zur Installation und Wartung von Rauchmeldern unter:www.rauchmelder-lebensretter.de/installation-und-wartung/Pressekontakt:Forum Brandrauchprävention e.V."Rauchmelder retten Leben"Frau Claudia GroetschelTel.: 030/44 02 01 30E-Mail: redaktion@rauchmelder-lebensretter.deOriginal-Content von: Rauchmelder retten Leben, übermittelt durch news aktuell