Rauchmelder-Pflicht in Bayern - Nachrüstfrist für bestehende Wohnungen und Häuser läuft am 31.12. ab! (AUDIO)

Berlin (ots) -Anmoderationsvorschlag: In allen Bundesländern sind Rauchmelderseit mehreren Jahren Pflicht. Je nach Bundesland sind dieBestimmungen und die eingeräumten Übergangsfristen allerdingsunterschiedlich, um die kleinen Lebensretter zu installieren. InBayern läuft diese Frist jetzt zum Jahresende ab. Helke Michael hatsich mal schlau gemacht, was das für jeden Einzelnen heißt.Sprecherin: Was bislang nur für Neu- und Umbauten galt, wird abdem 31. Dezember auch für bereits bestehende Wohnungen und Häuser zurPflicht: Eigentümer müssen sie mit Rauchmeldern ausstatten, und zwarganz egal, ob sie die Räume vermietet haben oder selbst nutzen. Wirddie Frist nicht eingehalten, stehen nicht nur Leib und Leben auf demSpiel, sondern auch der Versicherungsschutz und ...O-Ton 1 (Christian Rudolph, 11 Sek.): "...im schlimmsten Fall,also wenn Menschen zu Schaden kommen, kann das auch strafrechtlicheFolgen haben. Außerdem können Geschädigte Schadensersatzansprüchegeltend machen, wenn der Eigentümer seiner Sorgfaltspflicht nichtnachgekommen ist."Sprecherin: Sagt Christian Rudolph von der Initiative "Rauchmelderretten Leben" und erklärt, in welche Räume Rauchmelder gehören.O-Ton 2 (Christian Rudolph, 18 Sek.): "Auf jeden Fall gehört einRauchmelder in jedes Schlaf- und jedes Kinderzimmer. Mindestens einweiterer Rauchmelder muss in alle Fluren, über die der Rettungswegins Freie führt. In Einfamilienhäusern gelten auch offeneTreppenhäuser als Fluchtwege. Auch hier muss ein Warnmelder amhöchsten Punkt montiert werden. Das ist so Pflicht!"Sprecherin: Zusätzlich machen Rauchmelder auch in Wohn- undArbeitszimmern Sinn. Am sichersten sind übrigens geprüfteQualitätsrauchmelder, ...O-Ton 3 (Christian Rudolph, 15 Sek.): "...die Sie an dem Symbolmit dem Großbuchstaben 'Q' auf dem Gerät und der Verpackung erkennenkönnen. Das "Q" ist ein unabhängiges Prüfzeichen für hochwertigeRauchmelder mit einer fest verbauten 10-Jahres-Batterie, die sichschon vor Jahren am Markt etabliert hat und auch von der Feuerwehrempfohlen wird."Sprecherin: Bei der Wartung heißt es dann "Aufpassen"! Dennwährend die bayrische Bauordnung besagt, dass Eigentümer nur in ihremeigenen Zuhause dafür zuständig sind, und ansonsten die jeweiligenMieter, ist laut bundesweitem Mietrecht der Vermieter bei allenPflicht-Rauchmeldern in der Verantwortung.O-Ton 4 (Christian Rudolph, 17 Sek.): "Insofern müssen alle vonihnen installierten Geräte mindestens einmal im Jahr überprüftwerden, ob sie noch richtig funktionieren. Der Eigentümer istnatürlich ebenfalls dafür zuständig, die Rauchmelder, die nicht mehrfunktionieren, auszutauschen. Trotzdem kann es nicht schaden, wennauch Sie als Mieter die Geräte hin und wieder selber checken."Abmoderationsvorschlag: Viel Zeit bleibt also nicht mehr: Bis zum31. Dezember müssen alle Wohnhäuser und Wohnungen in Bayern mitRauchmeldern nachgerüstet sein. Alles, was Sie dazu wissen sollten,finden Sie auch noch mal im Netz unterwww.rauchmelderlebensretter.de.