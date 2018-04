Rauchmelder vor Farbe und Staub schützen / R+V-Infocenter: Bei Renovierungsarbeiten entfernen oder abkleben

Wiesbaden (ots) - Rauchmelder in der Wohnung können Leben retten -wenn die Bewohner sorgsam mit ihnen umgehen. Farbe und Staubvertragen die sensiblen Warngeräte nicht. Das Infocenter der R+VVersicherung rät deshalb, sie bei Renovierungsarbeiten zu entfernenoder sorgfältig abzukleben. Auch regelmäßige Funktionstests sindsinnvoll.Rauch ist größte GefahrJährlich brennt es in deutschen Haushalten rund 230.000 Mal. Diegrößte Gefahr geht dabei von entstehenden Rauchgasen aus. "Schon zweiAtemzüge können tödlich sein. Die Opfer verlieren das Bewusstsein undkönnen sich nicht mehr selbst retten. Dann sind funktionstüchtigeRauchmelder lebenswichtig", sagt Torge Brüning, Brandschutzingenieurbei der R+V Versicherung.Doch warum ist Farbe für Rauchmelder so kritisch? Das liegt anihrer Funktionsweise: Sensoren messen die Zusammensetzung der Luftund schlagen bei zu vielen Rauchpartikeln Alarm. "Verschließt Farbeoder Staub jedoch die wichtigen Öffnungen, reagieren die Geräte zuspät oder im schlimmsten Fall gar nicht mehr", so R+V-ExperteBrüning. Wichtig: Wer den Rauchmelder abklebt, sollte das Band nachdem Renovieren unbedingt wieder entfernen.Testknopf betätigenAlle drei bis sechs Monate oder nach längerer Abwesenheit solltenVerbraucher überprüfen, ob ihre Rauchmelder noch funktionieren."Dafür haben die Geräte einen speziellen Testknopf", sagt TorgeBrüning. Er empfiehlt zudem, die Rauchmelder hin und wieder zureinigen, damit die Lüftungsschlitze frei bleiben.Weitere Tipps des R+V-Infocenters:- In ganz Deutschland besteht inzwischen eine Rauchmelderpflicht -zumindest für Neu- und Umbauten. Die genauen Regelungenunterscheiden sich jedoch von Bundesland zu Bundesland. In denjeweiligen Landesbauordnungen steht, welche Räume ausgestattetwerden müssen.- Da heißer Rauch nach oben steigt, werden die Geräte an der Deckemontiert. Der Abstand zur Wand sollte dabei mindestens 60Zentimeter betragen.- Der Alarm muss so laut sein, dass ihn jeder im Schlaf hörenkann. Im Zweifelsfall lieber ein Gerät mehr montieren.- Wenig sinnvoll sind Rauchmelder in Küchen, Bädern und sehrstaubigen Räumen, weil es hier schnell zu Fehlalarmen kommenkann.- Bei sehr großen Wohnungen oder mehreren Etagen sind Rauchmeldersinnvoll, die sich per Kabel oder Funk miteinander verbindenlassen. Wenn einer anschlägt, ertönt das Warnsignal auch beiallen anderen.Pressekontakt:R+V-Infocenter06172/9022-131a.kassubek@arts-others.dehttp://www.infocenter.ruv.deOriginal-Content von: R+V Infocenter, übermittelt durch news aktuell