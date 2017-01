Mit dem Rauchen aufhören und die Kosten von der Steuer absetzen (FOTO)

Neustadt a. d. W. (ots) -Endlich Nichtraucher werden! Das ist für viele Menschen immer nocheiner der wichtigsten Vorsätze zum neuen Jahr. Was die Wenigstenwissen: Die Kosten für die Rauchentwöhnung lassen sich unterbestimmten Bedingungen von der Steuer absetzen.Jeder vierte Erwachsene raucht - etwa jeder dritte Mann und jedefünfte Frau, wie das Deutsche Krebsforschungszentrum (dkfz) in seinem"Tabakatlas Deutschland 2015" dokumentiert. Demzufolge sinkt vorallem bei den 12- bis 17- sowie 18- bis 25-Jährigen die Anzahl derer,die zur echten Zigarette greifen; gleichzeitig steigt bei denJugendlichen allerdings der Konsum von elektronischenInhalationsprodukten.Nikotinpflaster & Co. von der Steuer absetzen: die BedingungenWer mit dem Rauchen aufhören will, dem empfiehlt das dkfz eineVerhaltenstherapie, ergänzt durch Nikotinersatzprodukte.Ob Verhaltenstherapie, Nikotinpflaster, Akupunktur oder Hypnose -von der Steuer absetzbar sind die Kosten für diese und ähnlicheRauchentwöhnungsmethoden unter folgenden Bedingungen:- Die Kosten werden von der gesetzlichen oder privatenKrankenkasse nicht übernommen.- Der Raucher kann ein ärztliches bzw. amtsärztliches Attest überseine Nikotinsucht vorweisen.Gut zu wissen: Für verschriebene Arzneimittel, die nicht von derKrankenkasse ersetzt bzw. bezahlt werden, reicht ein Attest vom Haus-bzw. Facharzt. Für therapeutische Behandlungen, die Teilnahme anSelbsthilfegruppen oder Heilkuren muss der Amtsarzt oder derMedizinische Dienst die Notwendigkeit bestätigen.Diese Kosten lassen sich absetzenBereits 1966 entschied der Bundesfinanzhof, dass Ausgaben zurHeilung gesundheitlicher und seelischer Schäden infolge desMissbrauches von Suchtmitteln als außergewöhnliche Belastung gelten(BFH, VI R 108/66). Seither können auch therapeutische Maßnahmen, diezur Heilung einer Sucht nötig sind, als außergewöhnliche Belastungensteuerlich geltend gemacht werden - so auch zur Bekämpfung derNikotinsucht. Dazu zählen zum Beispiel:- Arzt-, Heilpraktiker- und Krankenhauskosten- Psychotherapeutische Behandlungen- Verschriebene Arzneimittel- Nicht rezeptpflichtige Mittel wie Nikotinpflaster- Fahrtkosten zum Arzt mit 30 Cent pro gefahrenem Kilometer- Kosten für den Besuch einer Selbsthilfegruppe, wenn dieTeilnahme aus ärztlicher Sicht erforderlich ist(BFH, III R 208/81).- Ausgaben für Heilkuren- allerdings nur dann, wenn es sich um unmittelbareKrankheitskosten handelt, die Kur also zur Heilung und Linderungder Sucht notwendig ist und eine andere Behandlung nicht oderkaum Erfolg verspricht.Falls ein Raucher Kosten absetzen will, wofür ein Attest nötigist, sollte er zunächst das Attest einholen, erst dann Geld für dieentsprechende Maßnahme ausgeben und schließlich beides - Attest undRechnung - der Steuererklärung beilegen.Über die VLHDer Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. (VLH)ist mit mehr als 900.000 Mitgliedern und rund 3.000 BeratungsstellenDeutschlands größter Lohnsteuerhilfeverein. Die VLH stellt außerdemdie meisten nach DIN 77700 zertifizierten Berater: Von dreizertifizierten Beratern aller Lohnsteuerhilfevereine sind zwei vonder VLH. Gegründet im Jahr 1972, erstellt die VLH für ihre Mitgliederdie Einkommensteuererklärungen im Rahmen der gesetzlichenBeratungsbefugnis nach § 4 Nr. 11 StBerG.Pressekontakt:Christina GeorgiadisVereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH)Fritz-Voigt-Straße 1367433 Neustadt a. d. WeinstraßeTel.: 06321 4901-0Fax: 06321 4901-49E-Mail: presse@vlh.deWeb: http://www.vlh.de/presse.htmlOriginal-Content von: Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V., übermittelt durch news aktuell