"Raubüberfall des Jahrhunderts" als DNA-Treffer des Jahres 2020 ausgewählt

Seattle und Tacoma, Washington (ots/PRNewswire) - DNA ermöglicht Identifizierung von Mitgliedern einer berüchtigten brasilianischen Verbrecherbande im Fall eines schweren Raubüberfalls eines GeldtransportersGordon Thomas Honeywell Governmental Affairs (GTH-GA) gab bekannt, dass der Fall "Raubüberfall des Jahrhunderts" zum DNA-Treffer 2020 ernannt wurde. Der Fall wurde aus 50 Fällen, die aus 20 Ländern eingereicht worden waren, ausgewählt. Eine Jury bestehend aus sieben internationalen Juroren, deren beruflicher Erfahrungshintergrund forensische DNA und Strafverfolgung umfasste, hatte diese Wahl getroffen. Die Würdigung wurde im Rahmen der alljährlichen Konferenz "Human Identification Solutions" (HIDS), die in diesem Jahr virtuell stattfand, bekanntgegeben.Das Programm DNA-Treffer des Jahres, das bereits zum vierten Mal stattfindet, wird von GTH-GA ausgerichtet, einer internationalen Instanz im Bereich DNA-Datenbankpolitik, -Gesetzgebung und -Rechtswissenschaft. Die Liste der Fälle des Jahres 2020 veranschaulicht die außerordentliche Wirksamkeit von DNA-Datenbanken, wenn es darum geht, Verbrechen aufzuklären, Vermisste zu identifizieren und Unschuldige zu entlasten", so Tim Schellberg, Präsident von GTH-GA. Eine komplette Auflistung der eingegangenen Fälle und eine Präsentation des diesjährigen Programms ist hier verfügbar: http://www.dnaresource.com/hitoftheyear-2020.html (https://c212.net/c/link/?t=0& l=de&o=2839304-1&h=1183697853&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l %3Den%26o%3D2839304-1%26h%3D2289670882%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.dnaresource. com%252Fhitoftheyear-2020.html%26a%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.dnaresource.com%252F hitoftheyear-2020.html&a=http%3A%2F%2Fwww.dnaresource.com%2Fhitoftheyear-2020.ht ml) .Das Verbrechen, das von den brasilianischen Medien als "Raubüberfall des Jahrhunderts" bezeichnet wurde, ereignet sich in Ciudad del Este in Paraguay, wurde aber von Mitgliedern der größten brasilianischen Verbrecherorganisation begangen und von der brasilianischen Bundespolizei verfolgt. Am 24. April 2017 überquerten 50 schwerbewaffnete Mitglieder der Bande die Grenze nach Paraguay und sprengten einen Prosegur-Geldtransporter, um 40 Millionen US-Dollar aus Unternehmenstresoren zu erlangen.Nachdem 457 unterschiedliche Beweisstücke vom Tatort entnommen und auf DNA getestet worden waren, erstellte das Kriminallabor 47 unterschiedliche Tatortprofile. Brasilien setzte seine DNA-Datenbank ein und konnte einige der Profile anderen schweren Verbrechen zuordnen und 13 der 47 Profile Verbrechern, die verdächtigt wurden, am Verbrechen beteiligt gewesen zu sei. Aufgrund der jüngsten Investitionen der brasilianischen Regierung in die Erweiterung ihrer DNA-Datenbanken für Straftäter geht man davon aus, dass die meisten der 47 am Tatort hinterlassenen Profile eines Tages mit in der brasilianischen DNA-Datenbank gespeicherten Tätern abgeglichen werden können.Der Direktor der Bundespolizei, General Rolando Alexandre de Souza, sagte: "Der Fall Prosegur (Raubüberfall des Jahrhunderts) unterstreicht die Bedeutung des brasilianischen DNA-Datenbank-Programms zur Aufklärung von Verbrechen. Die brasilianische DNA-Datenbank wächst schnell. Dies wird eine erhebliche Auswirkung auf die Aufklärung von Verbrechen haben und unsere Kommunen besser vor Gewalttaten schützen.""Dass wir für den DNA-Treffer des Jahres gewürdigt werden, ist ein großes Privileg und eine Ehre. Ich bin stolz auf die Männer und Frauen unserer Polizei, die hart gearbeitet haben, um DNA zu sammeln und zu testen, um so die Verbrecher, die diese Tat begangen haben, zur Verantwortung zu ziehen", so Direktor General de Souza.Informationen zu GTH-GA : GTH-GA sind weltweit anerkannte Experten für forensische DNA-Datenbankpolitik, -Gesetzgebung und -Rechtswissenschaft. Seit über zwanzig Jahren konsultieren Berater von GTH-GA in über 50 Ländern und Staaten zu Gesetzen und Richtlinien, um Täter-DNA-Datenbanken einzurichten oder zu erweitern.