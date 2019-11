Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

DORTMUND (dpa-AFX) - Reinhard Rauball bleibt Präsident von Borussia Dortmund .



Der 72 Jahre alte Jurist wurde am Sonntag auf der Mitgliederversammlung des Fußball-Bundesligisten ohne Gegenstimme von den knapp 1200 anwesenden Besuchern in seinem Amt bestätigt. Diese Position hat der einstige Liga-Präsident und ehemalige DFB-Interimspräsident seit November 2004 ohne Unterbrechung inne, es war Rauballs achte Wahl zum Präsidenten. Er hatte die Borussia bereits in den Jahren 1979 bis 1982 sowie 1984 bis 1986 angeführt./bue/DP/mis