Finanztrends Video zu



mehr >

München (ots) - Melodien, Meldungen, Monologe: Die Kunst und Machtder Rede wird nach Ansicht des Rhetorikprofis Jürgen Rixgens dieWeltordnung auch in 2019 weiter durcheinander bringen. "Einerseitsnutzen versierte Politiker und Entscheider ihre sprachlichenFähigkeiten zur Manipulation. Andererseits sind Empfänger weiterhinviel zu selten in der Lage, die Tricks zu enttarnen. Polemik,Populismus und Fakenews haben anhaltend Konjunktur; verstärkt durchdie Informationsflut und neue Kanäle", erklärt Rixgens. "WichtigeGrundsatzdebatten wie Klimawandel, Demokratie oder Menschenwürdedrohen auch 2019 durch rhetorische Phrasen in eine Richtungentschieden zu werden, für die retrospektiv die jetzige GenerationVerantwortung übernehmen muss." Nachfolgend skizziert Rixgens 3Rhetorik-Typen, die 2019 dominieren werden.1. Der RattenfängerBereits früher pfiff der Rattenfänger eine Melodie, bis alleRatten sich um ihn versammelten. Rhetorisch sieht es heute ähnlichaus. "Der Rattenfänger schürt die Ängste, die bereits in den Köpfender Menschen sind. Dazu setzt er auf eine einfache Sprache,Bagatellisierung, einprägsame Beispiele und Wiederholungen", erklärtRixgens. Außerdem bezieht er klar Stellung, um seine Meinung zuverbreiten. Nicht selten auf Kosten von Minderheiten. "Es ist nichtin seinem Sinn, einen Dialog zu fördern. Er redet, während anderezuhören", weiß der Rhetorik Profi. Eine besondere Gefahr geht davonaus, dass der Rattenfänger schrittweise Tabus bricht und damit denWertekompass verschiebt. Die Hemmschwelle sinkt, die Verharmlosungnimmt zu.2. Der DigitaleSein Publikum ist die ganze Welt. Er verbreitet Meinungen online,geschützt und verstärkt durch die virtuelle Blase. "Der Digitaleweiß, welche Kanäle er wie nutzen muss, um seine Botschaft ohnewichtige Gatekeeper wie Journalisten zu verbreiten - oftmals direkt,ungefiltert und redaktionell ungeprüft. Soziale Medien wirken wie einKatalysator. Ein kleiner Post kann Dämme einbrechen lassen und eineFlut auslösen", erklärt Rixgens. Dabei stehen dem Digitalen Werkzeugezur Bildmanipulation und Datenverarbeitung zur Verfügung bis hin zuautomatisierten Bots. Rhetorisch setzt der Digitale aufVereinfachung, Kontroverse und Provokation.3. Das ChamäleonWie das Chamäleon seine Farben ändert dieser Rhetorik-Typ seineMeinung und Position. "Er zeichnet sich durch seineAnpassungsfähigkeit aus. Er ist lange zurückhaltend, überschaut dieSituation, um dann in Erscheinung zu treten", sagt Rixgens. DasChamäleon nutzt dabei geschickt Mehrheiten und Positionen undprofitiert von der Tendenz zur sozialen Erwünschtheit. Danach stellensich nur wenige mit der eigenen Meinung gegen Mehrheiten. Vielmehrpassen sie ihre Antworten der Masse an - und damit dem Druck derMehrheit. Zugute kommt dem Chamäleon die immer kürzere Halbwertzeitvon Informationen und Verschiebungen im Wertesystem. "Geradlinigkeitund Integrität haben heute einen geringeren Stellenwert.Anpassungsfähigkeit gilt heute als Softskill - und wird entsprechenderwartet und gar positiv goutiert."Über Jürgen RixgensJürgen Rixgens ist Gründer und Inhaber der Münchner Firma RixcomGmbH, einer Akademie für angewandte Rhetorik. Mit Erfahrung alsDozent in der Erwachsenenbildung arbeitet er seit mehr als 15 Jahrenweltweit vor allem als Rhetor und Kommunikationstrainer. FürUnternehmen wie SAP, Roland Berger oder Telekom ist er regelmäßig inLändern wie Deutschland, England, USA und Asien unterwegs. Sein Fokusrichtet sich dort auf Kommunikationstrainings und Coachings vonSpitzenmanagern in Vorbereitung auf Pressekonferenzen, TV- undKonferenzauftritte sowie schwierige Kunden- und Mitarbeitergespräche.Er setzt auf die Kultur des guten Arguments und rhetorischeTechniken, die wirken, damit seine Kunden authentisch ankommen underreichen, was sie wollen. Zudem ist er Autor des Buches"Komplizierte Kollegen und Vorgesetzte - So gehen Sie mitQuasselstrippen, Cholerikern & Co. um".Pressekontakt:SCRIVO Public RelationsAnsprechpartner: Kai OppelElvirastraße 4, Rgb.D-80636 Münchentel: +49 89 45 23 508 15 ODER 0178 6150 154fax: +49 89 45 23 508 20e-mail: kai.oppel@scrivo-pr.deinternet: www.scrivo-pr.deOriginal-Content von: Rixcom GmbH, übermittelt durch news aktuell