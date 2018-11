Rattenberger Advent lädt zum Stille-Nacht-Erlebnis - BILD

An den Adventsamstagen erstrahlt die Stadt im Lichtzahlreicher Kerzen und bietet dem berühmtesten Weihnachtsliedder Welt eine besondere KulisseRattenberg (ots) - Jedes Kind kann es mitsingen und jederErwachsene auch. "Stille Nacht" ist das bekannteste Weihnachtsliedder Welt. Vor 200 Jahren wurde es erstmals aufgeführt. Eigentlich istes unvorstellbar, dass eine Melodie, die in einem kleinen Dorfentstanden ist, in wenigen Jahrzehnten den Weg in die großenMetropolen der Welt fand. Wohlgemerkt in einer Zeit ohne Internet,Fernsehen und Radio. Möglich war dies, weil Tiroler Wanderhändler denWert dieses immateriellen Kulturgutes erkannten und es - nichtuneigennützig - als Begleitmusik für den Verkauf ihrer Waren nutzten.Etliche dieser Wanderhändler stammten aus Zillertaler Bauernfamilien.Während der Wintermonate zogen sie durch Europa, um sich mit demVerkauf handgefertigter Produkte ihr Auskommen zu sichern. So warenMärkte in ganz Europa die ersten prominenten Aufführungsorte für"Stille Nacht". Wie es vor 200 Jahren genau gewesen sein mag, weißman heute nicht. Aber wie es hätte sein können, davon erzählen undsingen Tiroler Sänger und Schauspieler im Jubiläumsjahr. BeimRattenberger Advent werden sie das Schauspiel der "Stille NachtGeschichte" aufführen. Sie erzählen dabei die Erfolgsgeschichte der"Stillen Nacht" und berühren Besucher mit Tiroler Advent- undWeihnachtsweisen.Jeweils an den Adventsamstagen mit Treffpunkt bei denNagelschmiedhäusern ab 16:15 Uhr tauchen die Besucher in dieGeschichte von damals ein. Der Rattenberger Advent beginnt jeweils anden Adventsamstagen um 13.30 Uhr mit Kinderprogramm, weihnachtlichenKöstlichkeiten und Handwerkvorführungen. Künstler und Musiker führenin der ganzen Stadt ihre adventlichen Darbietungen auf. Undzahlreiche Lichter und Feuer werden die Besucher erneut in ihren Bannziehen. Infos unter: [www.alpbachtal.at/advent](http://www.alpbachtal.at/advent)Programm Rattenberger Advent: FREITAG - ADVENTKONZERT - EINTRITTFREI, jeweils ab 17 Uhr30.11. Wildschönauer Gospelchor 07.12. Tyrol Music Project14.12. Rat Bat Blue (Weihnachts Programm)SAMSTAG - TRADITIONELLES HAUPTPROGRAMM ab 24.11.2018 Eintritt: ?5,00 Kulturbeitrag ab 13:30 Uhr, Programm ab 14 UhrSONNTAG - STILLER ADVENT - EINTRITT FREI, jeweils von 14:00 -17:00 Uhr Krippenausstellung im Augustiner Museum (? 5,00 proPerson), Kinder bis 18 Jahre kostenlos! Anklöpfler ziehen durch dieStadt, ein Großteil der Geschäfte hat geöffnet, gastronomischeVerpflegung.Rattenberger AdventIn der kleinsten Stadt Österreichs besinnt man sich der altenAdventsbräuche und erlebt ein Stück Tiroler Volkskultur. Laute Musikaus Lautsprechern und überzogene Beleuchtung durch Lichterkettensind aus dem Altstadtbereich verbannt. Rattenberg kehrt auch dervorweihnachtlichen "Shopping-Mania" bewusst den Rücken zu. Nur diekleinen Glasgeschäfte haben geöffnet. An an den Ständen erhält manheißen Glühwein und regionale Köstlichkeiten. Eine BesonderheitRattenbergs ist das adventliche Programm, das an den Adventsamstagenin der ganzen Stadt abgehalten wird.Datum: 24.11.2018Ort: RattenbergUrl: http://www.alpbachtal/adventBild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Alpbachtal Seenland Tourismus+43 5337 21200info@alpbachtal.atwww.alpbachtal.atDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/4076/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: ALPBACHTAL SEENLAND Tourismus, übermittelt durch news aktuell