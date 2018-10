Stuttgart (ots) -"Zur Sache Baden-Württemberg" am Donnerstag, 11. Oktober 2018,20:15 bis 21 Uhr, SWR Fernsehen in Baden-WürttembergClemens Bratzler moderiert das landespolitische Magazin desSüdwestrundfunks (SWR).Zu den geplanten Themen der Sendung gehören:Wanderratten auf StadtbummelRatten sind gefürchtet, werden bekämpft und konnten sich dennochausbreiten. Sie sind oft eine Plage, in Stuttgart haben sie in derUni-Bibliothek fast 8.000 wissenschaftliche Bücher zerstört. DerSchaden beläuft sich auf rund 200.000 Euro. Vor allem in Großstädtenklettern die Nager immer öfter aus ihren Kanälen, um auf belebtenStraßen und Plätzen nach Essensresten zu stöbern. Wie konnte essoweit kommen?Das täglich Brot - produziert für den Müll?In Deutschland werden wesentlich mehr Brote, Brötchen und Kuchenproduziert als gegessen. Schätzungsweise 1,7 Millionen TonnenBackwaren pro Jahr schreiben Bäckereien als Verluste ab. Zu diesemErgebnis kommt eine neue Studie der Umweltorganisation World WildlifeFund (WWF). Nicht verkaufte Ware werde an Tafelläden gespendet, zuTierfutter verarbeitet oder lande im Müll. Die Überproduktionentspräche einer Ernte von einer Ackerfläche größer als Mallorca.Aber dieses Verlustgeschäft scheint sich für Hersteller und Händlerzu lohnen. Doch wer zahlt am Ende den Preis? Gast im Studio istStefan Kreutzberger, Journalist und Autor des Buches "DieEssensvernichter".Vor Ort in der BäckereiWie schaffen es Bäcker, abends nicht zu viel Ware übrig zubehalten? "Das ist ein ständiger Spagat", erzählt ein BäckerReporterin Alix Koch. "Heutzutage will der Kunde bis zum Ladenschlussdas volle Sortiment haben. Wir brauchen einfach eine gewisseRetoure." Retoure bedeutet in diesem Fall Überschuss. An manchenTagen sind das 15 Prozent und diese überschüssigen Brote und Kuchenlanden nicht nur in Tafelläden, sondern auch im Müll.Wasserschutz contra Behindertenwohnheim in IllingenIn Illingen im Enzkreis will die Caritas ein Wohnheim fürschwerstbehinderte Menschen wie den Sohn von Familie Niesel bauen. Erlebte bisher 100 Kilometer von seiner Familie entfernt in einerEinrichtung in Mosbach. Doch eine Bürgerinitiative erhebt Einspruch.Man habe nichts gegen Behinderte, aber der Standort sei ungeeignet.Sie befürchten hohes Verkehrsaufkommen und sorgen sich um denWasserschutz auf dem ehemals geschützten Gelände. Am Sonntag sollendie Illinger per Bürgerentscheid abstimmen, ob im Wiesental gebautwird oder nicht.Geislinger Schule droht nach Millionen-Sanierung einzustürzenDie Sanierung des Michelberg-Gymnasiums in Geislingen wurde zueinem Desaster und nicht zu einem "Leuchtturm-Projekt für die ganzeRepublik", wie der Architekt versprach. Nach seinem Konzept solltedie Schule nach dem Umbau wie ein Kraftwerk Energie erzeugen statt zuverbrauchen. Doch die Baukosten sind von 14 auf 21 Millionen Eurogestiegen und Teile des Gebäudes gelten als akut einsturzgefährdet -das Betreten ist strengstens verboten. Nun wird in der Stadt amAlbaufstieg über die Schuldfrage gestritten.Überbelegte Gefängnisse und mehr Gewalt gegen BeamteIn den oft überfüllten Gefängnissen im Land ist ein Justizbeamterteilweise für 55 oder mehr Häftlinge zuständig. Eine brenzlige Lage.Bis Ende September zählte das Justizministerium schon mehr schwereAngriffe gegen Beamte als im gesamten Vorjahr. Auch Michael Schwarzwurde angegriffen und war mit gebrochenen Fingern dienstunfähig fürWochen. "Es kann jederzeit wieder passieren", sagt der Leiter derUntersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt Schwäbisch Hall."Zur Sache Baden-Württemberg"Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Baden-Württemberg" mit ClemensBratzler berichtet über die Themen, die das Land bewegen.Vor-Ort-Reportagen, Hintergrundfilme, Studiointerviews undSatirebeiträge lassen politische Zusammenhänge verständlich werden.In der "Wohnzimmer-Konferenz" diskutieren jeden Donnerstag dreiBaden-Württemberger/innen via Webcam von ihrem Wohnzimmer aus liveüber aktuelle politische Themen. Das letzte Wort bleibt demMinisterpräsidenten des Landes vorbehalten - computeranimiert und mitder Stimme des SWR3 Comedychefs Andreas Müller.Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Linksunter http://x.swr.de/s/rattenaufstadtbummel.Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und dereneinzelne Beiträge unter SWRmediathek.de und unterSWR.de/zur-sache-baden-wuerttemberg zu sehen.Pressefotos bei ARD-foto.de.Pressekontakt:Katja Matschinski, 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell