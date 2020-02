Ratsvorsitzender erschüttert über Gewalttat in Hanau/ Bedford-Strohm ist in Gedanken und Gebeten bei den Opfern und deren Familien

Hannover (ots) - Nach dem tödlichen Anschlag in Hanau zeigt sich derRatsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), LandesbischofHeinrich Bedford-Strohm, erschüttert über dieses Verbrechen:"Ich bin fassungslos angesichts der Gewalttat von Hanau. Meine Gedanken undGebete sind bei den Opfern und ihren Familien. Wenn sich bewahrheitet, was jetztbekannt geworden ist, dann ist diese Gewalttat ein trauriger Beleg für diebrutalen Konsequenzen des Gifts, das rechtspopulistische und rechtsextremeKreise zu streuen versuchen. Wer Rassismus und Ausländerfeindlichkeit sät, dermuss auch damit rechnen, dass daraus brutale Gewalt erwächst."Hannover, 20. Februar 2020Pressestelle der EKDAnnika LukasPressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/55310/4525484OTS: EKD Evangelische Kirche in DeutschlandOriginal-Content von: EKD Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuell