Rational verlängert Vertrag von Konzernchef Stadelmann bis Ende 2027

LANDSBERG AM LECH (dpa-AFX) - Der Großküchen-Ausstatter Rational hält an seinem Führungsteam fest. Der Aufsichtsrat habe den Vertrag mit Chef Peter Stadelmann um weitere fünf Jahre verlängert, teilte der im MDax notierte Konzern am Dienstag in Landsberg am Lech mit. Der neue Vertrag läuft bis November 2027. Stadelmann war Ende 2012 in den Vorstand eingetreten und hatte ein Jahr später dessen Vorsitz übernommen.

Zudem hat der Rational-Aufsichtsrat den Vertrag von Peter Wiedemann bis zu dessen Eintritt ins Rentenalter Ende 2024 verlängert. Wiedemann ist als Vorstand für den Bereich Technik verantwortlich und seit 1999 Mitglied des Führungsgremiums./lew/jha/