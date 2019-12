Rational: Ein sicheres Investment?

Weitere Suchergebnisse zu "Rational":

Für die Aktie Rational aus dem Segment "Industriemaschinen" wird an der heimatlichen Börse Xetra am 05.12.2019, 00:49 Uhr, ein Kurs von 698.5 EUR geführt.

Die Aussichten für Rational haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 41,43 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Rational damit 41,85 Prozent über dem Durchschnitt (-0,42 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Maschinen" beträgt -0,54 Prozent. Rational liegt aktuell 41,97 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

2. Analysteneinschätzung: Rational erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 10 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 1 "Buy"-, 7 "Hold"- und 2 "Sell"-Meinungen zusammen. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Rational aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Hold" (1 Buy, 1 Hold, 1 Sell). Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (625,67 EUR für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -9,06 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 688 EUR), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Sell"-Empfehlung dar. Rational erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

3. Dividende: Derzeit schüttet Rational nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Maschinen. Der Unterschied beträgt 0,74 Prozentpunkte (1,37 % gegenüber 2,11 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".