Rational: Fällt jetzt die magische Marke?

Rational hat zuletzt mit starken Gewinnen auf sich aufmerksam gemacht. Die Aktie erreichte tagtäglich ein neues Allzeithoch und schaffte dabei binnen zweier Wochen einen Kurssprung von immerhin gut 4 %. Der Titel legte damit seit Jahresanfang um 15 % zu und überzeugte dabei auch charttechnische Analysten. Die warten nur darauf, dass die Kurse nun auch über die runden 500 Euro springen. Dann sei der Aufwärtstrend annähernd perfekt, weitere Kurssteigerungen seien nur eine Frage der Zeit. Fundamental orientierte Analysten meinen zu 30 %, die Aktie sei ein „Kauf“, 65 % empfehlen hingegen eher, den Wert zu „halten“. Niemand möchte derzeit verkaufen.

Rational: Prächtiger Aufwärtstrend

Nach dem Allzeithoch von 492,80 Euro, zuletzt erreicht am 7. Juni, vermuten technische Analysten jetzt schnell weiter steigende Notierungen. Die Aktie sei jetzt in einem bestmöglichen Aufwärtstrend. Die Kurse befinden sich in allen wichtigen zeitlichen Dimensionen oberhalb ihrer trendentscheidenden Signale. Dies zeugt von der Breite des Trends. Zudem sei Rational vor allem deutlich vom GD200 entfernt, dem Maßstab für die langfristige Trendanalyse.

Insgesamt sind die Kurse auch deshalb erfreulich, weil sich bei 440 Euro sowie in Höhe von 420/425 Euro namhafte Unterstützungen herausgebildet haben. Dies sollte bei Rücksetzern hinreichend Sicherheit bieten.

Die Aktie bleibt im grünen Bereich und hat beste Aussichten.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.