Rational: Auf die Lauer legen

Weitere Suchergebnisse zu "Rational":

Mit einer Performance von in der Spitze über 3.000 % seit dem Börsengang im März 2000 zählt die Rational-Aktie zu den absoluten Börsenraketen. Da das KGV in den letzten Jahren aber nur selten unter 40 lag, war ein risikobewusster Einstieg kaum möglich. Prüfen wir also, ob der kräftige Corona-Abschlag von über 30 % nun die lang erhoffte Einstiegschance bietet.

Mit rd. 50 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung